NÖ Preisverleihung zum Wettbewerb "Känguru der Mathematik 2013"

Schwarz: Schule ist Vorbereitung auf das Leben

St. Pölten (OTS/NLK) - Jedes Jahr messen sich österreichweit die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulstufen im Rahmen des Wettbewerbs "Känguru der Mathematik" in ihrem mathematischen Wissen. Vor wenigen Tagen fand nun die Preisverleihung der NÖ Landessieger im St. Pöltner Landhaus statt.

"Sieger sind alle, die mitgemacht haben. Denn sie haben es sich zugetraut, ihre eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie haben die Energie bewiesen, durchzuhalten. Und das Gefühl, es geschafft zu haben, gibt Auftrieb. Wettbewerbe wie diese zeigen, dass Schule tatsächlich Vorbereitung auf das Leben ist", gratulierte Bildungs-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz allen 32.000 Schülerinnen und Schülern, die an dem Wettbewerb teilgenommen hatten.

Beim "Känguru der Mathematik" handelt es sich um einen Mathematikwettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler von der Volksschule bis zur Matura. Der Wettbewerb wird in Form eines Multiple Choice Tests mit Aufgaben zum Knobeln, Rechnen und Schätzen durchgeführt. Die besten jeder Schule, jedes Bundeslandes und österreichweit werden ausgezeichnet. In Niederösterreich erhielten die Landessieger darüber hinaus Sach- und Geldpreise, die von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus und von der HYPO NOE Gruppe gesponsert wurden. Eine besondere Auszeichnung in Form einer eigens für den Bewerb kreierten Statuette der HYPO NOE Gruppe erhielten Daniel Gindl (1. Schulstufe), Manuel Adrian Schweigler (5. Schulstufe) und Maximilian Hadek (6. Schulstufe), die neben dem ersten Platz auf Landesebene auch den ersten Platz auf Bundesebene erzielten und sich damit in ihrer Schulstufe die "besten Mathematiker von ganz Österreich" nennen dürfen.

"Dieser Wettbewerb und die erbrachten Top-Leistungen zeigen:

Schule muss fördern, Schule darf fordern und Schule muss vor allem Freude an Wissen vermitteln", so Schwarz abschließend.

