Großer Erfolg für Casinos Austria International bei der European Dealer Championship

Spektakulärer Abschluss für Siegerin Luiza Caradeanu aus dem Casino Bukarest

Wien (OTS) - Die Europameisterschaft der Casino Croupièren und Croupiers, die sogenannte European Dealer Championship (EDC), fand in der Siegerin Luiza Caradeanu aus dem Casino Bukarest, das zu 99 Prozent im Besitz der Casinos Austria-Auslandstochter CAI ist, einen wahren Champion.

Der Wettstreit wurde von der Europäischen Casino Association (ECA), zu der insgesamt 800 Casinos aus 22 verschiedenen europäischen Ländern mit ca. 60.000 MitarbeiterInnen gehören, heuer im Casino di Campione in Italien ausgerichtet.

Insgesamt 31 der besten Croupièren und Croupiers aus 20 verschiedenen europäischen Ländern traten bei der bereits siebenten Veranstaltung dieser Art vorige Woche in den Spielen Roulette und Black Jack sowie in fünf Sonderprüfungen am gegeneinander an. "Dass die diesjährige Siegerin aus einem der Betriebe von Casinos Austria kommt, freut uns natürlich besonders", sagt Casinos Austria Vorstandsdirektor Mag. Dietmar Hoscher, der auch Mitglied im Board der European Casino Association ist. Die überaus motivierte Rumänin ist bereits seit acht Jahren Mitarbeiterin des Casinos Austria Betriebs Bukarest. "Nicht nur das technische Können, sondern das Können als Gastgeber und Unterhalter im Speziellen, ist in diesem Beruf entscheidend. Genau diese Eigenschaften zeichnen einen Champion und somit Luiza Caradeanu aus", zeigt sich Mag. Dietmar Hoscher begeistert.

Luiza Caradeanu gewann ebenfalls die Sonderprüfungen "Chip Stack Handling" (das elegante Manövrieren größerer Mengen von Jetons am Roulettetisch) und "Roulette Chipping" am Roulette (das schnelle Sortieren von Jetons) und ist damit bis zum nächsten Jahr die amtierende Europameisterin der Casino Croupièren.

Fotos (Fotocredit: European Casino Association) zum Download finden Sie unter www.presse.casinos.at

