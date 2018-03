"Hoteliers des Jahres 2013" kommen aus Niederösterreich

Bohuslav: Familie Scheiblauer ist Markenbotschafter für das Mostviertel und für Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der 11. Badener Tourismusgespräche am 14. Mai kürte das im Manstein Verlag erscheinende Branchenmagazin "Hotel & Touristik" Christiane und Mag. Johannes Scheiblauer, Inhaber des Relax Resort Kothmühle in Neuhofen an der Ybbs sowie Pächter des Schlosshotels an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs, zu den "Hoteliers des Jahres 2013". Das Ehepaar überzeugte die Jury mit seiner behutsamen Umwandlung der Kothmühle in ein Relax Resort unter starker Einbeziehung der kulturhistorischen und kulinarischen Stärken des Mostviertels.

Niederösterreichs Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav freute sich über die Anerkennung: "Christiane und Johannes Scheiblauer haben es verstanden, auf Traditionen aufbauend den modernen Anforderungen in Angebotsgestaltung, Vertrieb,

Marketing und im Management zu entsprechen. Familie Scheiblauer stellt ihre herausragende Qualität als Hotelier und Gastgeber täglich unter Beweis und ist der beste Markenbotschafter für das Mostviertel und für Niederösterreich."

Das Hotel Kothmühle ist seit 1866 im Besitz der Familie Scheiblauer und geht historisch auf eine der ältesten Mühlen der Region zurück. Seit 1995 wurde das Haus kontinuierlich ausgebaut und mit Einrichtungen für die Zielgruppe der Seminargäste ausgestattet. Mag. Johannes Scheiblauer übernahm gemeinsam mit seiner Gattin Christiane das Haus 1998 und tätigte in den vergangenen Jahren Investitionen mit einem Gesamtvolumen von sieben Millionen Euro. Heute verfügt das Hotel über 95 Zimmer, zehn moderne Seminarräume, 800 Quadratmeter Wellnessbereich und einen großzügigen Relax Garten. Das Hotel gilt mit seinen 48 Beschäftigten - davon zwölf Lehrlinge und vier Familienmitglieder - als einer der großen Leitbetriebe des Mostviertels und des Landes Niederösterreich.

Seit Februar 2011 ist Familie Scheiblauer auch Pächter des Schlosses an der Eisenstraße in Waidhofen/Ybbs, das sie als Zentrum für Tagungen, Seminare und Hochzeiten etablieren konnten. Mit 90 Beschäftigten erwirtschaften Christiane und Johannes Scheiblauer in beiden Häusern einen Nettoumsatz von 5,7 Millionen Euro.

