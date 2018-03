"Sport am Sonntag" mit berührender Doku über Behinderten-Sportler Daniel Pauger

"Mein Sprung ins Leben" von Gabi Jahn am 19. Mai um 18.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Am 18. Februar 2012 verunglückt der 19-jährige Daniel Pauger bei einem Snowboard-Unfall schwer. Die dabei erlittene Querschnittslähmung bedeutet für ihn ein Leben im Rollstuhl. Trotz der ernüchternden Diagnose erlernt der junge Mann während der Rehabilitation in Bad Häring das Tischtennisspiel. Aus einer anfänglichen Freizeitbeschäftigung wird Spitzen-Sport. Vor zwei Wochen geht der ehrgeizige Tiroler bei der TT-Staatsmeisterschaft im Behindertensport an den Start - von nun an ist es sein großes Ziel, bei den Paralympischen Spielen in Rio 2016 teilzunehmen.

Gabriela Jahn hat Daniel Pauger während der schweren Zeit seit seinem Unfall begleiten und seinen "Sprung ins andere Leben" nachzeichnen dürfen. Diese 40-minütige Dokumentation im Rahmen von "Sport am Sonntag" will am Sonntag, dem 19. Mai 2013, um 18.15 Uhr in ORF eins aufrütteln, berühren und zeigen, dass ein Leben trotz schwerer Beeinträchtigung sehr lebenswert sein kann und dass Sport auch in dieser Situation neue Perspektiven geben kann.

