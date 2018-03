"Politik: Finger weg vom Villacher Kirchtag"

Manzenreiter will Brauchtumsfest verstaatlichen. Jetzt geht die Villacher Wirtschaft auf die Barrikaden: "Der Kirchtag gehört den Menschen, nicht dem Bürgermeister!"

Klagenfurt (OTS) - 70 Jahre ist der Villacher Kirchtag alt, 50 Jahre lang wurde er erfolgreich vom Kirchtagsverein ausgerichtet - "jetzt plötzlich gibt es eine spannungsgeladene Situation", schlug heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher Alarm. Er spricht sogar von einem "Akt der Vergewaltigung", gegen die sich die Villacher Wirtschaft nun lautstark zur Wehr setzt. In einer klammheimlich von der Stadt Villach gegründeten Kirchtags-GmbH sollen die Bauerngman und die Wirtschaftskammer, die bisher im Verein Villacher Kirchtag maßgeblich vertreten waren, kurzerhand ausgebootet werden. WK-Präsident Franz Pacher: "Einen dermaßen plumpen parteipolitischen Vereinnahmungsversuch hätte ich von Bürgermeister Manzenreiter nicht erwartet. Ich fordere ihn auf, die erfolgreichste und publikumsstärkste Brauchtumsveranstaltung Österreichs nicht mit einem politischen Kraftakt und unnötigen Machtspielchen zu gefährden."

Wie die zweite Institution in Villach, die Faschingsgilde, habe auch der Kirchtagsverein aus haftungsrechtlichen Gründen überlegt, eine GmbH zu gründen. Schon im Sommer des vergangenen Jahres habe Vereinsobmann Richard Pfeiler deshalb bei einem Notar die Errichtung eines Gesellschaftsvertrags in Auftrag gegeben. Alleineigentümer der Villacher Kirchtags-Veranstaltungs-GmbH wäre demnach der Kirchtagsverein gewesen, wie auch die Faschingsgilde Alleineigentümerin der Villacher Fasching GmbH sei. Allen Aufforderungen zum Trotz habe Pfeiler aber die Abstimmung über die Errichtung der GmbH immer wieder hinausgeschoben und nicht auf die Tagesordnung gesetzt - bis vor vier Wochen die SPÖ im Gemeinderat den Beschluss zur Errichtung einer stadteigenen Kirchtag Veranstaltungs-GmbH durchdrückte, in der die Unternehmervertretung weder Sitz noch Stimme hat. Pacher: "Ein eiskalter Akt der Enteignung. Dabei haben wir doch in den vergangenen Jahren gelernt:

Wird Brachialpolitik umgesetzt, dann geht es abwärts."

Neben der harschen Kritik an der politischen "Verstaatlichung" des Kirchtags sind auch fundamentale Fragen ungelöst, von der vereinseigenen Infrastruktur bis zum Markenrecht. "Die GmbH-Gründung kann nur durch den bisherigen Eigentümer erfolgen", ist Pacher überzeugt, der vor steigenden Standkosten und damit auch höheren Preisen für Speisen und Getränke warnt. Die Wirtschaftskammer hat nunmehr schriftlich die Abhaltung einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Kirchtagsvereins verlangt und will dort die von Pfeiler vorbereitete Gründung einer vereinseigenen Kirchtag Veranstaltungs-GmbH beantragen. Pacher: "Die bisher erfolgreich zusammengearbeitet haben, sollen das auch weiterhin tun können. Zurück an den Start, ausschließlich der Verein hat zu entscheiden, wie es weitergeht."

