Lotto: Oberösterreicher knackt Jackpot mit 1,8 Millionen Euro

Wien (OTS) - Zwölf Tipps füllte ein Spielteilnehmer aus dem oberösterreichischen Traunviertel auf seinem Normalschein aus und nahm damit den Lotto Jackpot in Angriff. Sein Glück, Teil eins: Im neunten Tippfeld markierte er die Zahlen 6, 22, 27, 36, 42 und 43, und exakt diese Kombination rollte am vergangenen Mittwoch dann auch aus dem Ziehungstrichter. Sein Glück, Teil zwei: Es gab keine weitere Quittung mit den "sechs Richtigen", und somit knackte er den Jackpot mit 1,8 Millionen Euro im Alleingang. Bereits am Donnerstag Vormittag rief der Glückliche bei den Österreichischen Lotterien an und ließ sich seinen Sologewinn bestätigen.

Sechs Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 7 und erhalten dafür jeweils rund 22.300 Euro. Drei Niederösterreicher und ein Steirer waren jeweils per Normalschein erfolgreich, ein weiterer Steirer per Quicktipp, und ein dritter Steirer kam mit dem System 0/07 überdies noch zu einem Fünfer und fünf Vierern mit Zusatzzahl.

Joker

Beim Joker gab es keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination, und somit wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. Am Sonntag geht es damit um rund 500.000 Euro.

Joker verlost jetzt 50 smart E-Bikes, und zwar unter allen Joker Tipps teil, die an zumindest einer der vier Ziehungen von 8. bis 19. Mai 2013 mitspielen. Die Ziehung der 50 Joker Tipps, die je ein smart E-Bike gewinnen, findet am Sonntag, den 19. Mai unter notarieller Aufsicht statt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.5.2013:

1 Sechser zu EUR 1.802.986,40 6 Fünfer+ZZ, zu je EUR 22.253,10 136 Fünfer zu je EUR 1.071,00 334 Vierer+ZZ zu je EUR 152,60 5.854 Vierer zu je EUR 41,00 8.176 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 91.580 Dreier zu je EUR 4,60 316.701 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 6 22 27 36 42 43 Zusatzzahl: 7

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.5.2013:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 389.408,60 - 500.000,- Euro warten 8 mal EUR 7.700,00 118 mal EUR 770,00 1.102 mal EUR 77,00 11.297 mal EUR 7,00 112.688 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 9 8 4 3 5 7

