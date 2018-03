HOSI-Wien-Aktion zum Internationalen Tag gegen Homophobie

Wien (OTS) - Immer noch werden Lesben, Schwule und Transgender-Personen im Alltagsleben, in der Schule oder Lehre oder am Arbeitsplatz diskriminiert und sind homo- bzw. transphober Gewalt ausgesetzt. Gerade im schulischen Bereich, aber auch in der Gesellschaft insgesamt ist deswegen ein bewusstes Vorgehen gegen Homo- und Transphobie unbedingt notwendig.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 17. Mai 1990 den Beschluss gefasst, Homosexualität als Krankheit aus ihrem Diagnoseschlüssel (ICD-9) zu streichen. Seit einigen Jahren wird aus diesem Anlass der 17. Mai als "Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie (IDAHO)" begangen. Die Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien wird daher morgen ebenfalls ein Zeichen setzen: Wir werden Luftballons mit Wünschen für eine tolerantere Gesellschaft in den Himmel steigen lassen. Dadurch soll unsere Solidarität mit Menschen in aller Welt gezeigt werden, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. ihrer Geschlechtsidentität Opfer von Gewalt und Diskriminierung werden. Diese Aktion ist Teil der internationalen RainbowFlash-Kampagne, die in über 40 Städten durchgeführt wird, und findet mit freundlicher Unterstützung der Botschaft des Königreichs der Niederlande in Wien statt.

Als Ort haben wir den geschichtsträchtigen Morzinplatz ausgewählt, wo sich seinerzeit die Gestapo-Leitstelle Wien befand. Sie war ein grauenvoller Ort der Folter und Verfolgung, an dem auch viele homosexuelle Opfer gelitten haben und von dem sie in Konzentrationslager deportiert wurden.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Morzinplatz beim Mahnmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft - die Luftballons werden um Punkt 19 Uhr gemeinsam steigen gelassen!

