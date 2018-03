Gewista Plakatparty feierte ihr 30-jähriges Jubiläum!

Wien (OTS) - Große Jubiläen gehören gebührend gefeiert! Dies tat Österreichs Nr.1 Out of Home Anbieter, die Gewista, und lud auch dieses Jahr, am 15. Mai, zum größten Branchenevent, der Plakatparty, mit mehr als 2500 Gästen, ins Wiener Rathaus. Das Event war auch heuer wieder Fixpunkt der heimischen Werbe- und Kommunikations-Branche.

Gastgeber, Gewista CEO Karl Javurek, zeigte sich überwältigt über die vielen Kunden, Partner und Freunde der Gewista die die 30-jährige Jubiläumsplakatparty besuchten und gemeinsam ein rauschendes Fest im Wiener Rathaus erlebten. "Wenn ich daran denke", resümierte Javurek, "wie die Plakatparty von einem kleinen Fest im Radstadion zum größten Event der österreichischen Werbe- und Kommunikationsbranche wurde, so erfüllt es mich schon mit Stolz und freut mich auch zu sehen welch Stellenwert die Plakatparty hat und wie gerne sie jedes Jahr besucht wird. Man kann sagen, daß die Plakatparty mit der Gewista oder auch die Gewista mit der Plakatparty gewachsen ist. Das wir aber der größte Out of Home Anbieter sind und jedes Jahr die Plakatparty in diesem Rahmen, und das nun schon zum 30igsten Mal, feiern können, verdanken wir in erster Line den Mitarbeitern der Gewista, denen an dieser Stelle mein besonderer Dank für ihr tägliches Engagement und Ihre Unterstützung gilt!"

Gewista Publikumspreis "Kampagne ihres Lebens" goes to...

Ein wenig "Arbeit", neben dem Genuss von Kulinarischem mit musikalischer Untermalung von Monti Beton, Boney M. und DJ Tom Snow, gab es dann schon noch für die Gäste der 30. Plakatparty. Es galt im Zuge der Teilnahme am alljährigen Publikumspreis, der "Kampagne ihres Lebens", den wenige Wochen vor der Plakatparty von der Gewista verliehen Gesamtsieger des Out of Home Award zu erraten. Dies tat dieses Jahr Frau Auguste Svoboda die mit dem Siegersujet, einem Plakat von Ja! Natürlich, voll ins Schwarze traf. Die stolze Gewinnerin darf sich über eine nach Belieben selbst gestaltete Out of Home-Kampagne im Wert von über 50.000 Euro freuen und ihre ganz persönliche Botschaft plakatieren.

Party, Party Party...

Die Gästeliste der 30. Gewista Plakatparty liest sich wie das "Who is Who" der heimischen Werbe- und Kommunikations-Branche, aber auch darüber hinaus gaben sich viele Freunde der Gewista aus den Bereichen Wirtschaft, Kunst & Kultur, Politik und Society die Ehre und feierte mit dem Team der Gewista bis weit nach Mitternacht. Unter den rund 2500 Gästen waren:

Werber Gerhard Puttner, Jung v. Matt GF Peter Hörlezeder, EEP Chef Gustav Eder-Neuhauser, Raffaele Arturo (DDFG), Dr. Günter Geyer (Präsident des österreichischen Versicherungsverbandes),Wiener Linien GF Eduard Winter, der Präsident des Wiener Landtages Prof. Harry Kopietz, Verleger Wolfgang Fellner, Mediengruppe "Österreich" GF Oliver Voigt, VWZ GF Thomas Strachota, RMS Chef Michael Graf, Media Austria GF Petra Hauser,"3" Marketingleiter Christian Rausch, Kurier Marketingleiterin Michaela Heumann und T-Mobile Austria Werbeleiter Thomas Mayer. Weiters wurden gesichtet: Puls 4 Lady Johanna Setzer, Galerist Ernst Hilger, Operetten Legende Prof. Harald Serafin, Starfotograf Manfred Baumann, Modedesigner Claus Tyler, Künstlermanagerin Marika Lichter, Tanz Profi Vadim Garbuzov Kabarettist Andreas Ferner, Boney M., Musical Mastermind Werbetestimonial Ramesh Nair, Opera Pop Sängerinnen Le Tre Orfei sowie Sänger James Cottrial.

