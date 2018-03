Erfolgreiche Bilanz für das Studio 44 mit über 100 Veranstaltungstagen

Im Jahr 2012 besuchten mehr als 20.000 Gäste die Eventlocation

Wien (OTS) - Das Studio 44 der Österreichischen Lotterien war auch im Jahr 2012 wieder eine überaus geschätzte und gut besuchte Eventlocation. Erstmals seit dem Jahr 2008 waren mehr als 100 Veranstaltungstage gebucht und gab es mehr als 20.000 Besucher. Durch die Berechtigung, Green Events zu veranstalten, konnte das Studio 44 seine Marktposition gegenüber den Mitbewerbern stärken.

Genau 20.740 Gäste besuchten im Vorjahr die Veranstaltungen im Studio 44, und das an 107 Event-Tagen. Dies ist in beiden Fällen ein Plus von deutlich über 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2011 und damit der höchste Wert seit vier Jahren. Einmal mehr zeichnete sich das Studio 44 durch seine große Vielfalt und Individualität sowohl im technischen Bereich als auch in Sachen Know-how und Kreativität aus:

Das Spektrum reichte von Galaabenden, Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen über interne Veranstaltungen namhafter österreichischer und internationaler Unternehmen bis hin zu zahlreichen Veranstaltungen gemeinnütziger Organisationen. So griffen unter anderem die OMV, Gewista, Bank Austria, Erste Bank, der ÖAMTC, das ÖOC, das Paralympische Committee oder die Bundes-Sportorganisation auf dieses umfassende Angebot zurück.

"Mit der Eröffnung des Firmensitzes der Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 im Jahr 1994 wurde auch das Studio 44 eröffnet. Wir wussten damals freilich noch nicht, welchen Erfolgsweg das Studio 44 als Eventlocation einschlagen sollte. Doch das großartige Feedback unserer Gäste gibt uns Recht", freut sich DI Friedrich Stickler, der für das Studio 44 verantwortliche Vorstand der Österreichischen Lotterien.

Auch Ursula Hüttner, Leiterin des Studio 44, zeigt sich mit der Bilanz überaus zufrieden: "Bei uns mietet man nicht nur eine Location, sondern auch ein eingespieltes Team an Veranstaltungsprofis, das alles aus einer Hand bietet. In Kombination mit State-of-the-Art-Technik entsteht die Art der Betreuung, die unsere Kunden schätzen. Nicht umsonst beträgt unser Stammkundenanteil rund 61 Prozent."

Die große Stärke des Studio 44 liegt im umfassenden Kundenservice, von der Planung im Vorfeld bis hin zur Umsetzung. Und die Technik setzt seit Jahren Maßstäbe: Drei hauseigene HD-Kameras, Projektionen im Format 16:9 und eindrucksvolle HD-Bilder heben den Wert jeder Veranstaltung und dokumentieren die Inhalte nachhaltig.

Die Location bietet auf einer individuell gestaltbaren Fläche von 1.000 Quadratmetern Platz für bis zu 500 Personen. Durch die topmoderne technische Ausstattung können auch Live-Schaltungen in alle Welt umgesetzt werden, um Gäste oder Referenten virtuell dabei zu haben, die nicht vor Ort sein können.

Das Studio 44 legte und legt nach wie vor auch großen Wert darauf, sich ständig weiterzuentwickeln und seinen Service zu verbessern. So hat das Team alle Voraussetzungen geschaffen, um im November des Vorjahres das österreichische Umweltzeichen vom Lebensministerium verliehen zu bekommen. Damit ist das Studio 44 nun - als eines von 23 österreichischen Unternehmen - offiziell berechtigt, umweltverträgliche Green Events durchzuführen.

Auch die Website des Studio 44 spiegelt den gelebten Kundenservice wider: Unter http://www.studio44.at können umfassende Informationen zum Studio 44, seinen Räumen, der Technik und den individuellen Leistungen abgerufen werden. Außerdem finden sich hier zahlreiche "case studies", die zeigen, was im Studio 44 alles möglich ist.

Auch im Jahr 2013 hat es bereits sehr image-trächtige Events, wie die Verleihung des MiA-Awards oder des Neptun Wasserpreises sowie die Ehrung zum Journalisten des Jahres gegeben. Weitere Veranstaltungen, wie die Pro Juventute Charity, die Vienna Business School Merkurverleihung, das 5. Österreichisches Wissensforum von Speakers Excellence GmbH oder die Verleihung des Literaturpreises "Alpha 2013", sind bereits fixiert.

Bilder zum Download finden Sie unter:

http://www.studio44.at/download_center_/pressecenter_/

Rückfragen & Kontakt:

Casinos Austria und Österreichische Lotterien

Martin Himmelbauer

Tel.: 01 53 440 / 22326

martin.himmelbauer @ casinos.at



www.casinos.at

www.lotterien.at