RK-Terminvorschau vom 21. Mai bis 6. Juni 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 21. Mai bis 6. Juni 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 21. MAI: 09.00 Uhr, Verleihung der Zertifikate an die AbsolventInnen des "Frauen College" (Universität Wien, Kleiner Festsaal) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (Rathaus, Roter Salon) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 22. MAI: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 10.30 Uhr, Pressebesichtigung der Ausstellung "Fotografie und Abbild", eine Kunstinstallation von Tatiana Lecomte (Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8) 10.30 Uhr, Fototermin zu den "Helfer Wiens" Blutspendetagen mit u.a. Vbgmin Brauner und Landtagspräsident Kopietz - Blutspendeaktion am 22. und 23. Mai von 8.00 bis 20.00 Uhr (Blutspendezentrale, 4., Wiedner Hauptstraße 32) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) DONNERSTAG, 23. MAI: 17.00 Uhr, Eröffnung "20 Jahre Parkbetreuung" durch StR Oxonitsch (Technische Universität Wien, 4., Karlsplatz 13,) 19.00 Uhr, Buchpräsentation: Ergänzungen "Historisch-kritische Ausgabe Johann Nestroy" (Wienbibliothek, Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock) SAMSTAG, 25. MAI: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Tag der offenen Tür in der Zentralfeuerwache am Hof (1., Am Hof) 12.00 Uhr, StRin Frauenberger besucht Musikmarkt am Brunnenmarkt (16., Musikmarkt) 19.00 Uhr, SummerFlame Residenz II: Darragh McLoughlin Productions: "Fragements of a Mind" (Rollbahn, Fabrik Publik, aspern Seestadt, Anmeldung erforderlich unter: info @ kreativkultur.org) SONNTAG, 26. MAI: 08.30 Uhr, 26. Österreichischer Frauenlauf 2013 mit StR Oxonitsch (2., Prater Hauptallee, VIP-Lounge) MONTAG, 27. MAI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rudi Dolezal durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Roter Salon) DIENSTAG, 28. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ehrenpräsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien Dr. Ariel Muzicant durch Landshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Erfreuliche Bilanz" von Christine Busta (Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) MITTWOCH, 29. MAI: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung, 22., Bernoullistraße 1) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Glaubwürdigkeit und Authentizität. Oder: Müssen wir privat tun, was wir öffentlich sagen?", Vortrag: Barbara Bleisch (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 3. JUNI: 12.00 Uhr, Überreichung Großes Goldenes Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Oberrabbiner Prof. Paul Chaim Eisenberg durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungsaal) DIENSTAG, 4. JUNI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Georg Kraft-Kinz durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DONNERSTAG, 6. JUNI: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Medienpädagogische Fachtagung 2013: "Mediality - Medien versus Wirklichkeit" (Siemens City Conference Center, 21., Siemensstraße 90) 19.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Ein Fest für Norbert Leser" (ORF RadioKulturhaus, Studio 3, 4., Argentinierstraße 30a)

