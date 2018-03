BZÖ-Petzner: Mit Kommunalkredit schlittert Fekter ins nächste Banken-Desaster

Wien (OTS) - "Ebenso wie bei der Hypo hat Finanzministerin Fekter auch bei der Kommunalkredit die Zügel schleifen lassen. Nachdem nunmehr auch bei der Kommunalkredit die EU-Frist von fünf Jahren für die Abwicklung und den Verkauf ungenützt verstrichen ist, bin ich auf die Reaktion der EU-Kommission gespannt", sagt der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner in einer Stellungnahme und verweist darauf, dass ein enormer finanzieller Schaden droht, wenn die EU-Kommission nun den Verkauf selbst in die Hand nehmen und einen Verwertungstreuhänder einsetzen sollte. "Fekter wird zur teuersten Finanzministerin aller Zeiten. Jeder Tag früher, an dem Fekter nicht mehr Finanzministerin ist, ist ein guter Tag für Österreich", plädiert Petzner neuerlich für die Ablöse Fekters und fordert von dieser auch einmal die Beantwortung der Frage, warum bei der Kommunalkredit die Einrichtung einer Bad Bank sofort möglich war, bei der Hypo aber nicht. Petzner: "Logisch ist das nicht."

