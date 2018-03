PVÖ-Glatz: Inflation sinkt - nicht für alle!

Trotz gedämpfter Inflation leiden Menschen unter Teuerung - PVÖ fordert härtere Strafen für Preissünder.

Wien (OTS) - Der allgemeine Verbraucherpreisindex (VPI) ist zwar im April 2013 erstmals seit Herbst 2010 wieder unter 2 Prozent gefallen, doch Jubel und Entwarnung sind weiterhin fehl am Platz. Dr. Harald Glatz, Konsumentenschutzexperte des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ), sieht in den heute veröffentlichten Daten keinen Grund zur Entwarnung: "Die Teuerung ist nach wie vor eine riesige Belastung für große Bevölkerungsgruppen in Österreich. Beim täglichen Einkauf (Mikro-Warenkorb) sind die Preise von vorher 2,4 nun um 3,7 % gestiegen, Nahrungsmittel um satte 4,1 % - diese Zahlen zu missachten, ist fatal!"

Bei der Gruppe der Pensionisten ist, wie der PIPH (Preisindex für Pensionistenhaushalte) beweist, keine Entspannung in Sicht. Glatz:

"Ein Rückgang bei der Teuerung von 2,4 auf 2,3 Prozent ist kein Trost für viele Senioren und Seniorinnen in Österreich, die durch die steigenden Ausgaben näher an die Armutsgrenze rücken."

Österreich-Aufschlag ist Realität! Mehr und härtere Strafen gefordert!

Der internationale Vergleich beweist: Der Österreich-Aufschlag ist Realität. Dem österreichischen VPI von 1,9 Prozent steht eine Inflation in Deutschland von nur 1,2 Prozent entgegen. "Aber auch das jüngste Urteil der Bundeswettbewerbsbehörde gegen den REWE-Konzern beweist eindeutig, dass die hohen Preise in Österreich hausgemacht sind und von einigen Unternehmen forciert werden. Dass die Wettbewerbsbehörde dies erkennt und Strafen verhängt, ist zu begrüßen, doch nun müssen die Preissünder so hart gestraft werden, dass es wirklich wehtut - Andernfalls wird sich nichts ändern!", stellt Glatz abschließend klar.

