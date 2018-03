Bosch Hausgeräte: 15.000 Euro-Spende für St. Anna Kinderkrebsforschung

Wien (OTS) - Am 16. Mai 2013 überreichte Bosch Hausgeräte der St. Anna Kinderkrebsforschung 15.000 Euro. Das Spendengeld stammt aus der großen Bosch-Handelsaktion, die seit Mitte März 2013 unter dem Motto "Ein Herz für Kinder" läuft. Bosch erwirbt noch bis Ende Juli 2013 für die ersten 1.250 verkauften Geräte aus der CARE Collection für junge Familien, je einen "Emil" - das Maskottchen der St. Anna Kinderkrebsforschung. Die "Emils" gibt Bosch an Kinder in medizinischen Einrichtungen Österreichs weiter. www.bosch-home.at/einherzfuerkinder

