FPK-LPO Ragger: Plötzlicher Sinnenswandel der Kärntner-Kenia-Koalition!?

Förderungen von Gemeindeprojekten wurde von SPÖ und ÖVP noch am 19.2. verteufelt

Klagenfurt (OTS) - "Als die Freiheitlichen in der Regierungssitzung am 19. Februar den Antrag stellten, mit Landeszuschüssen 26 Bauprojekte in den Gemeinden zu fördern, damit die regionale Wertschöpfung gestärkt wird, regten sich SPÖ-, ÖVP- und Grüne-Vertreter furchtbar auf. Drei Monate später ist alles ganz anders. Jetzt jubeln die SP- und VP-Landesräte Gaby Schaunig und Wolfgang Waldner über dieselbe Idee, welche sie im Februar noch verteufelt haben, und wollen Gemeindeprojekte fördern", zeigt der Obmann der Freiheitlichen in Kärnten LR Mag. Christian Ragger die merkwürdige Vorgangsweise der Kärntner Kenia-Koalition auf.

Im Februar hätten Rot-Schwarz und Grün noch darüber geschimpft, dass Förderungen für Gemeinden beschlossen werden, obwohl es kein ordentliches Budget 2013 gebe. Jetzt liegt immer noch kein Haushaltsplan vor, aber Rot und Schwarz kündigen Fördergelder für die Kommunen an. "Drei Monate haben Schaunig und Waldner gebraucht, um festzustellen, dass die Überlegungen der Freiheitlichen doch nicht so falsch waren, Projekte in den Gemeinden anzukurbeln", betont Ragger. Eigene Ideen vermochten Rot-Schwarz-Grün bisher nicht zu entwickeln, sodass sie jetzt zumindest auf jene der Freiheitlichen zurückgreifen.

Die Blässe der Kenia-Koalition falle selbst den ihr sonst so gewogenen Medien bereits auf. Mehr als das angestrengte Bemühen, alle freiheitlichen Initiativen in Kärnten auszulöschen, hatte Rot-Schwarz- und Grün bisher nicht zu bieten. Mit mehrwöchiger Verspätung greife sie jetzt freiheitliche Initiativen zur notwendigen Belebung der regionalen Wirtschaft auf", stellte Ragger abschließend fest.

