WIFI zeigt neue Wege: Zwischen Technologie und Organisationsentwicklung

Am 4. Juni informiert das WIFI Wien über die Einsatzmöglichkeiten von Microsofts Exchange 2013, SharePoint 2013 und Lync 2013.

Wien (OTS) - Die Informationsveranstaltung des WIFI Wien am 4. Juni 2013 (von 9.00-14.00 Uhr), bietet einen Überblick über neuste Entwicklungen und Technologien. Microsoft-Experten/-innen geben Einblick in die Welt des neuen Arbeitens mit den jüngsten Microsoft-Produkten Exchange 2013, SharePoint 2013 und Lync 2013. Gemeinsam mit WIFI- Experten/-innen berichten sie über technische und organisatorische Vorteile für Unternehmen. Interessierte Unternehmer/-innen, Geschäftsführer/-innen und Mitarbeiter/-innen im Bereich Projekt- oder IT-Management, erfahren wie sie in diesem Bereich ihre Geschäftsabläufe optimieren und eine optimale Unterstützung des Arbeitsalltags erreichen.

Technische Entwicklung vereinfacht Arbeitsabläufe

Die Entwicklung moderner Informationstechnologien bietet immer mehr Möglichkeiten. Wer Programme und Tools strategisch so einzusetzen vermag, dass die Bedürfnisse im eigenen Unternehmen erfüllt werden, kann dadurch wesentliche Vorteile, wie die Optimierung der Arbeitsorganisation und der Geschäftsabläufe generieren. Die aktuellen Versionen der Microsoft Produkte Exchange 2013, SharePoint 2013 und Lync 2013 setzen genau hier an. Diese IT-Veranstaltung wird vom WIFI Wien heuer neu angeboten, da viele Betriebe und Mitarbeiter/-innen das Potential dieser Programme noch nicht vollständig ausschöpfen und zu ihrem Vorteil nutzen.

Experten/-innen geben Tipps für die Praxis

Um Interessierte über diese neuen Möglichkeiten zu informieren, bietet das WIFI Wien am 4. Juni eine eigene Informationsveranstaltung an. Hier werden Fachexperten/-innen das Thema anhand von Impulsreferaten und Praxisbeispielen veranschaulichen. Die Teilnehmer/-innen erfahren das Zusammenspiel von Microsofts Exchange 2013, SharePoint 2013 und Lync 2013 als eine ganzheitliche Lösung, die den Arbeitsalltag optimal unterstützt und Unternehmensprozesse vereinheitlicht und beschleunigt. "Entscheidungsträger/-innen und Techniker/-innen erhalten hier einen 'First Look' mit Tiefgang. Im Showroom haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und Teil dieser neuen aufregenden Arbeitswelt zu werden", so Martin Friedl, CEO LM2 Consulting GmbH, Fachbereichsleiter Microsoft Administration am WIFI Wien.

Zwischen Technologie und Organisationsentwicklung! First Look / Hands On

Termin: 04. Juni 2013, 9.00-14.00 Uhr

Kosten: EUR 20,-

Ort: WIFI Wien am wko campus wien (Währinger Gürtel 97, 1180 Wien) Info: www.wifiwien.at/181052

