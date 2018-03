BZÖ-Bucher: Nein zur ÖVP Erhöhung der Mehrwertsteuer

Wien/Graz (OTS) - Ein "klares Nein" kommt von BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zur ÖVP-Forderung nach einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 21Prozent. Der steirische ÖVP-Klubobmann Christopher Drexler hat bei einer Pressekonferenz heute gefordert, den Mehrwertsteuersatz von 20 auf 21 Prozent zu erhöhen. Drexler rechnet hier selbst mit einer zusätzlichen Steuerbelastung von rund einer Milliarde Euro.

Josef Bucher: "Die ÖVP zeigt wieder einmal was sie am besten kann:

Nämlich Steuern erhöhen. Gestern noch schimpft Parteichef Spindelegger über die Faymann-Steuern und nur einen Tag später fällt die ÖVP selbst in den rot-grünen Belastungschor ein und zeigt deutlich, was die Österreicher mit Rot-Schwarz-Grün erwartet: Nämlich eine neue Belastungswelle mit Steuererhöhungen die jeden Bürger treffen. Das BZÖ ist die einzige glaubwürdige Steuersenkungspartei in Österreich. Wir können Entlastung, SPÖ ÖVP und Grün nur Belastung", so Bucher.

