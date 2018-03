FP-Jenewein: Bundesregierung läuft sehenden Auges ins Messer der Islamisten

Nach dem "Erfolg" mit dem "religiösen" Zentrum am Ring erobern die Muslime jetzt die Dammstraße

Wien (OTS/fpd) - Der Grundstein ist gelegt. Bravo! Nach dem von den Saudis finanzierten angeblich religiösen Zentrum am Ring, fahren jetzt die Bagger in der Dammstraße auf, um ein neues islamisches Zentrum zu errichten. "Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten", hatte Türken-Präsident Erdogan einst gesagt - und seine Jünger in Wien halten sich mit Hilfe der Häupl-Sozialisten konsequent an die ausgegebene Parole.

"Dieses angebliche Kultur-Zentrum wird, wie das unselige Wahhabiten-Zentrum im Palais Sturany am Schottenring, erneut ein Treffpunkt der radikalen Islamisten werden", weiß FPÖ-Landesparteisekretär BR Hans-Jörg Jenewein, "es ist unfassbar, dass unsere rot-schwarze Bundesregierung permanent potenziellen Attentätern den Teppich ausrollt. Der Bau dieses neuen Terror-Camps in Wien muss sofort eingestellt werden!"

Die Bundesregierung falle laufend auf das falsche Spiel der Islamisten herein: "Das kann man schon nicht mehr mit Unwissenheit entschuldigen, das hat Methode." Nicht einmal als der offiziell österreichische Gotteskrieger Mohammed M. mit der Waffe in der Hand ankündigte, Feuer über unsere Städte, Züge, Straßen, Häuser und Parlamente zu bringen, habe die Politik oder die betroffene Religionsgemeinschaft eine entsprechende Antwort gegeben. Jenewein:

"Da ist die Sicherheit der Bürger plötzlich deutlich weniger wichtig als ein Top-Job im Islamisten-Verein für eine abgehalfterte Justizministerin. So geht es nicht! Für jeden aufrechten Demokraten gilt es, konsequent gegen jede Form des Extremismus vorzugehen -egal, ob nun von der Linken, der Rechten oder von religiösen Fanatikern. Und genau das tun wir Freiheitliche." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798