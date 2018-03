Mittsommer am Nordkap - Cruisen im Norden mit dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna

Rostock (ots) - Im Sommer geht die Sonne im Norden praktisch nie unter. Küsten, Fjorde, Berge und Buchten sind in ein goldgelbes Licht gehüllt. Die Natur präsentiert sich hier oben von ihrer schönsten und üppigsten Seite. Die entspannteste Art, den Norden zu bereisen, bietet sich auf einer Kreuzfahrt. AIDAluna startet zwischen Juni und August 2013 sechsmal von Hamburg aus zum Nordkap.

Auf dieser 14-tägigen Route bieten sich wunderbare Naturschauspiele wie die berauschenden Wasserfälle Sieben Schwestern, die senkrecht aufragenden Steilwände des Geirangerfjordes oder eine Fahrt auf der 18 Kilometer langen Serpentinenstraße Trollstigen, mit einer überwältigenden Aussicht auf wilde Gebirgsklüfte. Höhepunkt der Kreuzfahrt ist der Besuch des Nordkaps, wo man das nächtliche Naturschauspiel der nicht untergehenden Sonne besonders eindrucksvoll erleben kann.

Stationen der Reise sind Bergen, Hellesylt / Geirangerfjord bzw. Andalsnes und Molde, das Nordkap sowie Akureyri und Reykjavik auf Island. Hamburg ist Ausgangs- und Zielpunkt der Kreuzfahrt.

An den Seetagen hat man besonders viel Zeit, das große Angebot an Bord zu genießen. Wohltuende Entspannung in der Wellness Oase oder aufregende Shows am Abend lassen den Alltagsstress schnell vergessen. In den sieben Bordrestaurants finden AIDA Gäste fast rund um die Uhr eine große kulinarische Auswahl. Sportbegeisterte spielen Volleyball, machen Fitness oder Yoga.

Das Besondere: Auf diesen speziellen Nordland-Reisen gibt es ein umfangreiches zusätzliches Programm an Bord. So kommen Technikfans ganz besonders auf ihre Kosten. Kooperationspartner Samsung ist an Bord und bietet allen AIDA Gästen die Möglichkeit, eine Auswahl der neuesten Geräte kennenzulernen und zu testen. Im Rahmen von Workshops werden Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt, zum Beispiel zur digitalen Bild- und Videobearbeitung, Organisationstools, Multimedia für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie Foto- und Videoaufnahmen mit Smartphones und Tablets.

Für Outdoor-Fans wird das Original Bootcamp angeboten. Mit neun Fitness-Einheiten und interessanten Workshops über Ernährung und funktionelles Krafttraining bringen die hochqualifizierten Trainer AIDA Gäste fit durch den Urlaub.

Außerdem kommen Gastkünstler an Bord; u.a. Entertainer Kay Ray, Zauberer Erasmus Stein oder Comedian Michael Steinke bringen die Gäste zum Staunen und zum Lachen. Darüber hinaus werden verschiedene Workshops zu Kommunikations- und Motivationstraining oder Imageberatung angeboten. Lektor und Weltenbummler Georg Hahn erzählt überdies in seinen Vorträgen Wissenswertes von nordischen Ländern und Leuten.

Die Reisetermine auf einen Blick: 01.06.-15.06.2013 15.06.-29.06.2013 29.06.-13.07.2013 13.07.-27.07.2013 27.07.-10.08.2013 10.08.-24.08.2013

Die Nordeuropa-Reisen sind ab 1.199 Euro pro Person buchbar. Buchungen sind im Reisebüro, auf www.aida.de sowie im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 möglich.

Österreich: www.aida-cruises.at Telefon +43 (0) 1/22 709 950

Schweiz: www.aida.ch Telefon +41 (0) 848/10 10 11

