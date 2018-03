Der rot-weiß-rote Showabend mit "Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler"

Wien (OTS) - Nach dem "Weltlachtag" und dem "Tag des Sockens" gibt es in dieser Woche am rot-weiß-roten Showabend, am Freitag, dem 17. Mai 2013, wieder allen Grund zu feiern. Denn in der neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues" um 22.20 Uhr stellt Oliver Baier den Geburtstag des Tetrapaks in den Vordergrund. "Dancing Star" Rainer Schönfelder möchte von dem Rateteam - bestehend aus Lukas Resetarits, Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Rudi Roubinek und Viktor Gernot - wissen, was genau eine "T-Shirt-Grenze" ist. Im Anschluss gibt es einen "Matchpoint" bei Andreas Vitásek um 23.05 Uhr. Ein Kampf mit seinem Kollegen Viktor Gernot um die Hauptrolle in einer Serie nimmt in "VITASEK?" eine überraschende Wende. Auch bei den "Gipfelzipflern" um 23.35 Uhr gibt es musikalische Zwischenfälle und ihre reibungslos geglaubte Liedproduktion entwickelt sich zu einer "Notaufnahme".

"Was gibt es Neues?" um 22.20 Uhr

Oliver Baier bewirft dieses Mal sein Rateteam mit Milch- und Saftpackerln! Warum? Weil er den Geburtstag des Tetrapaks feiert! Lukas Resetarits, Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Rudi Roubinek und Viktor Gernot müssen zur originellen Abwechslung auch eine Frage von Gebärden-Rapper Brani Zdravkovic "erraten", nämlich, wie man u. a. "Tirol" in Gebärdensprache darstellt. Und die Promifrage kommt von "Dancing Star" Rainer Schönfelder, der wissen möchte, was man unter der "T-Shirt-Grenze" versteht.

"VITASEK? - Matchpoint" um 23.05 Uhr

Während eines Tennisspiels mit Viktor Gernot (Viktor Gernot) erfährt Vitásek (Andreas Vitásek), dass dieser die neue TV-Serie drehen soll. Vitásek ist entsprechend "geladen" und spielt so aggressiv, dass sich Gernot während des Spiels verletzt und ins Krankenhaus muss. Bald schlägt dieses Ereignis in der Presse hohe Wellen. Völlig zerknirscht besucht Vitásek seinen Kollegen Gernot im Krankenhaus und wird Zeuge einer Unterhaltung zwischen diesem und der zuständigen Serienchefin (Sona MacDonald) des ORF. Jetzt wird ihm klar, dass er von Gernot hereingelegt wurde. Vom schlechten Gewissen befreit, setzt Vitásek alles daran, um die Serie zurückzubekommen.

"Die Gipfelzipfler - Notaufnahme" um 23.35 Uhr

Die Turbulenzen der Stellprobe sind vorbei und "Die Gipfelzipfler" haben endlich wieder Zeit und Ruhe, sich der Produktion ihres Liedes zu widmen. Glauben sie. Denn nachdem es ihnen mit viel Charme und Erfindungsreichtum gelungen ist, von der Aufnahmeleitung ein funktionierendes Mikrofon zu leihen, stören zahllose Zwischenfälle eine reibungslose Aufnahme. Und als es rundherum endlich ruhiger wird, setzt ihnen Michael Goldhammer (Matthias Franz Stein) ein sogenanntes Optikschmankerl namens Luzi (Jana Podlipná) in die Garderobe. So können ernsthafte Künstler nicht arbeiten - Frank (Christian Tramitz) und Mick (Roland Düringer) suchen nach einer Ausweichlösung.

"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

