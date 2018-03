AK Kaske fordert mehr Qualität der Arbeit (1)

AK/WIFO Arbeitsmarktmonitor und Job Quality Index vom Europ. Gewerkschaftsinstitut vorgestellt

Wien (OTS) - Mehr Qualität der Arbeit fordert heute AK Präsident Rudi Kaske auf einer Veranstaltung zum Thema "Die Qualität der Arbeit auf dem Prüfstand". Arbeitsplätze zu schaffen und die Beschäftigung auszuweiten, das ist seit der Europäischen Beschäftigungsstrategie 1997 ein wichtiges Ziel europäischer Politik. 2000 wurde es als "Lissabon Strategie" in die berühmte Formel "mehr und bessere Arbeitsplätze" gepackt. Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ist vom Mehr an Arbeitsplätzen nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Beschäftigung stagniert, die Arbeitslosigkeit erreicht unterdessen Rekordhöhen. "Angesichts von 26 Millionen Arbeit Suchenden in der EU könnte auch das zweite Ziel, nämlich die Qualität der Arbeit, aus den Augen verloren gehen. Genau das muss verhindert werden", fordert Kaske, "zu wenige Jobs, starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit und die Sicherung des Lebensunterhalts. Das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen." Auf der Veranstaltung wurden auch zwei wichtige Messinstrumente für die Qualität der Arbeit vorgestellt: Der Arbeitsmarktmonitor von AK und WIFO sowie der Job Quality Index des Europäischen Gewerkschaftsinstituts.

Zu wenige Arbeitsplätze

Österreich steht, was die Höhe der Arbeitslosigkeit betrifft, im EU-Vergleich mit einer Quote von 4,7 Prozent relativ gut da. "Auch wenn das so ist, so gibt es auch bei uns nicht genug Arbeitsplätze. Von 2000 auf 2012 ist die Arbeitslosigkeit um 47 Prozent angestiegen. Wenn die Zahl der Beschäftigten steigt, dann nur weil die Zahl der Teilzeitjobs zunimmt", sagt Kaske.

Besonders schwierig ist es für Ältere. "Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen zeigt, dass viele Unternehmen trotz alternder Gesellschaft am Jugendkult festhalten. Sie geben älteren, erfahrenen Arbeitnehmern keine Chance", kritisiert Kaske und begrüßt daher den Plan von Minister Hundstorfer, eine Art Beschäftigungsgarantie für Ältere zu entwickeln. Zusätzlich verlangt Kaske ein sinnvolles Bonus-Malus-System. Betriebe, die überdurchschnittlich viele Ältere beschäftigen sollen einen Bonus; Betriebe, die zu wenige Ältere beschäftigen, einen Malus bezahlen.

Vereinbarkeit Beruf und Familie

"Wer von Qualität der Arbeit spricht, muss auch die Rahmenbedingungen im Blick haben", sagt der AK Präsident. Österreich hat hier bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie großen Handlungsbedarf. Insbesondere beim Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige hapert es. Ebenso bei den Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten der Kindergärten und Horte halten oft nicht mit den Arbeitszeiten in den Dienstleistungsberufen mit.

Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit

"Wichtig ist es auch zu schauen, dass Arbeit nicht krank macht", fordert Kaske. Österreich hat die zweithöchste faktische Wochenarbeitszeit in der EU, die ArbeitnehmerInnen leisteten im vergangenen Jahr 300 Millionen Überstunden - ein Viertel davon wurde weder bezahlt noch durch Zeitausgleich abgegolten. Zugleich nehmen psychische Erkrankungen unter den ArbeitnehmerInnen seit Jahren ständig zu. Der gesundheitliche Verschleiß ist enorm. Kaske unterstützt deshalb auch die Forderung des ÖGB nach einer Verteuerung der Überstunden für den Arbeitgeber. Pro Überstunde sollte ein zusätzlicher Euro in die Sozialversicherung fließen: "Denn die Sozialversicherung zahlt letztlich die finanziellen Kosten für den Raubbau, den manche Unternehmen an der Gesundheit ihrer Beschäftigten betreiben."

Sicherung des Lebensunterhalts

Nicht zuletzt geht es darum, darauf zu schauen, inwieweit die Beschäftigten durch ihre Arbeit ein ausreichendes Einkommen erzielen. "Schließlich leben die Menschen nicht, um zu arbeiten. Vielmehr arbeiten wir, um gut zu leben", sagt Kaske.

