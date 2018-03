VHS Wien: Angebote rund um die Karenzzeit bei der Messe "Beruf Baby Bildung"

Vor-Ort-Beratung vom 23. bis 24. Mai

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer Wien lädt am 23. und 24. Mai zur Messe "Beruf Baby Bildung". Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder die VHS Wien. Im Bildungszentrum der AK Wien (4., Theresianumgasse 16-18) bekommen Interessierte jeweils von 8.30 bis 14 Uhr Informationen zu den vielseitigen VHS-Angeboten - speziell für Frauen in und nach der Karenz. An beiden Tagen findet von 12 bis 13 Uhr der kostenlose VHS-Workshop "Berufstätigkeit für Frauen" statt, der u.a. berufliche Perspektiven nach der Karenz thematisiert. Zusätzlich gibt es allgemeine Beratung zu Themen wie Beruf, Sprachen und Persönlichkeitsbildung.

VHS-Schwerpunkt zur Unterstützung von Eltern und Kindern

Die VHS bietet ein umfangreiches Programm zur Unterstützung von Eltern und zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Von Kreativitätsangeboten über Sprachen bis zu Musik und Bewegung ist alles vorhanden. Das Angebot reicht von Baby-Massage bis zu pädagogisch wertvollen Spielstunden. Auch für jene, die Kinderbetreuung zum Beruf machen wollen, gibt es das passende Angebot: Fortbildungen für Kindergartenpädagogik oder Angebote für professionelles Babysitten finden laufend statt.

Weitere Informationen beim VHS-Bildungstelefon unter 01/893 00 83 oder auf www.vhs.at.

