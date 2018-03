Aviso: 17.05.2013, 14:00 Uhr: Podiumsdiskussion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH mit Schüler/innen der HTL Bulme in Graz

Staatssekretär Sebastian Kurz und Integrationsbotschafter/innen Pujan Rohani, Masara Dziruni und Chia-Tyan Yang diskutieren mit Schüler/innen der HTL Bulme in Graz

Wien (OTS) - Am 17. Mai findet in der Ibererstraße 15-21 in Graz eine Podiumsdiskussion der Initiative "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" statt. Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutieren Staatssekretär Sebastian Kurz und die "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH"- Integrationsbotschafter/innen Pujan Rohani, Masara Dziruni und Chia-Tyan Yang mit Schüler/innen der HTL Bulme und erzählen von ihrer eigenen Integrationsgeschichte.

Teilnehmer/innen der Podiumsdiskussion:

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz

Pujan Rohani (Unternehmensberater, Krisen- und Notfallmanager, Koordinator von Jugendprojekten)

Masara Dziruni (Bewegungskünstler, Entrepreneur und Lifecoach)

Chia-Tyan Yang (Pianistin, Kammermusikerin, Klavierpädagogin, Produzentin, Übersetzerin)

Datum: 17.5.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

Ibererstraße 15-21, 8051 Graz



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

Michaela Grubmüller

Tel: +43 676 30 45 985

Michaela.grubmueller @ integrationsfonds.at