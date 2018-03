AVISO - 22.5. Fototermin zu den "Helfer Wiens" Blutspendetagen

Wien (OTS) - Jede Minute wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt - das sind bis zu 450.000 Konserven pro Jahr. Umso wichtiger ist es daher, genug Konserven zur Verfügung zu haben.

Der unter dem Dach der "Helfer Wiens" vereinte "K-Kreis" lädt zum Blutspenden ein in die Blutspendezentrale des Roten Kreuz in die Wiedner Hauptstraße 32. Der K-Kreis ist weltweit ein einzigartiges Symbol für die Zusammenarbeit der freiwilligen und beruflichen Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie zahlreicher Magistratsabteilungen in einer sicheren Millionenstadt.

Leider ist nur wenigen WienerInnen bewusst, dass menschliches Blut im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten zählt. Nur 1,5 Prozent der WienerInnen spenden regelmäßig Blut. Um diesen Durchschnitt etwas anzuheben, werden sich VertreterInnen der Stadt Wien, des Landes und der Einsatz-, Rettungs- und Hilfsorganisationen bemühen - allen voran Vizebürgermeisterin und Präsidentin der Helfer Wiens Renate Brauner, Landtagspräsident und Vizepräsident der Helfer Wiens Harry Kopietz.

Weiters haben Ihr Kommen zugesagt:

Dipl.-Ing. Harald Bekehrti - MA 33 (Wien Leuchtet)

SR Dr. Rainer Gottwald - MA 70 (Wr. Berufsrettung)

Dr. Jochen Haidvogel - MA 70 (Wr. Berufsrettung)

SR Ing. Peter Kozel - MA 55 (Bürgerdienst)

OBR Ing. Christian Feiler - MA 68 (Wr. Berufsfeuerwehr)

HR Stadthauptmann Mag. Josef Koppensteiner - Polizei

Mag.a Michaela Amschl - MD - OS - KS

Mag.a Alexandra Reinagl - Wiener Linien

Brig. Kurt Wagner - MilKdo

Dr. Susanne Drapalik - KAV

GF Robert Heindl - Die Johanniter

Die Blutspendeaktion der Helfer Wiens findet am 22. und 23. Mai von 8 bis 20 Uhr in der Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße 32 statt.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin zu den "Helfer Wiens" Blutspendetagen

Am 22. Mai/ 10:30 Uhr

Blutspendezentrale

4., Wiedner Hauptstraße 32

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Kastel

Geschäftsführer - Die Helfer Wiens

Tel.: 01/ 522 33 44

Mobil: 0676/8118 00 144

E-Mail: office @ diehelferwiens.at



Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at