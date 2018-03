FPÖ: Strache: Gemeinnützigkeit muss mehr als ein Namensschild sein

Miethöhenflug durch Wohnbauoffensive stoppen

Wien (OTS) - Mieten unterliegen einem dramatischen Höhenflug, wie namhafte Ökonomen bestätigen. Viele Menschen sehen sich vor existenzielle Herausforderungen gestellt. Einerseits müsse das Angebot gestärkt werden, andererseits müsse es zu umfassenden Reformen kommen, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Die FPÖ hat gestern ein entsprechendes Programm vorgestellt. "Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen muss mehr als ein Namensschild sein", hält Strache fest.

Der Chefökonom der Bank Austria bestätigt: Die Mieten unterliegen einem für die soziale Sicherheit bedrohlichen Höhenflug. Demnach lag der Anstieg seit dem Jahr 2009 - innerhalb von nur drei Jahren - bei 20 Prozent. Der FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache fordert in diesem Zusammenhang eine großangelegte, bundesweite Wohnbauoffensive. Zusammen mit einer reformierten gemeinnützigen Wohnungswirtschaft das geeignete Instrument, die problematische Entwicklung einzudämmen. Ein entsprechendes Reformkonzept mit dem Titel "Neue Perspektiven im gemeinnützigen Wohnbau - Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit" -wurde gestern der Öffentlichkeit und interessierten Personen der Bauwirtschaft vorgestellt. "Wohnen darf nicht zum Luxus werden und Leben muss leistbar bleiben", fasst Herausgeber und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek die Maximen zusammen. Wohnbaugenossenschaften könnten durch ihre quantitative Stellung am Wohnungsmarkt ein "dämpfendes Regulativ" sein.

Doch derzeit wird in vielen Fällen ausufernde Parteibuchwirtschaft betrieben. Der soziale Gedanke scheint in den Hintergrund gedrängt worden zu sein. Geld wird verwendet, um altgediente rotschwarze Parteigänger und Günstlinge zu versorgen, anstatt in die Schaffung neuen Wohnraumes investiert zu werden. "Wir Freiheitliche wollen frischen Wind in diesen rotschwarzen Parteiensumpf bringen", stellt sich Strache auf die Seite der Bewohner.

