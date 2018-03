Aviso: 17.05.2013, 10:00 Uhr: Podiumsdiskussion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH mit "Jugend am Werk"

Staatssekretär Sebastian Kurz und Integrationsbotschafter Haris Bilajbegovic und Hanuna Valid diskutieren mit Jugendlichen von "Jugend am Werk"

Wien (OTS) - Am 17. Mai findet in der Morogasse 20 in Klagenfurt eine Podiumsdiskussion der Initiative "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" statt. Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutieren Staatssekretär Sebastian Kurz und die "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH"- Integrationsbotschafter Haris Bilajbegovic und Hanuna Valid mit Jugendlichen von "Jugend am Werk" und erzählen von ihrer eigenen Integrationsgeschichte.

Podiumsdiskussion von ZUSAMMEN:ÖSTERREICH mit Jugendlichen von "Jugend am Werk" und STS Kurz

Teilnehmer der Podiumsdiskussion:

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz

Haris Bilajbegovic (Schauspieler, Stuntman, Regisseur, Kampfkunst- und Gewaltpräventionstrainer)

Hanuna Valid (Physiotherapeut, Betriebsratsvorsitzender der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens)

Aviso: 17.05.2013, 10:00 Uhr: Podiumsdiskussion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

mit "Jugend am Werk"



Datum: 17.5.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Morogasse 20, 9020 Klagenfurt



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

Michaela Grubmüller

Tel: +43 676 30 45 985

Michaela.grubmueller @ integrationsfonds.at