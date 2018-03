DLA Piper berät Warimpex bei Bond-Emissionen an der Warschauer Börse

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat den Wiener Immobilienentwickler Warimpex bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe über 63,1 Millionen polnische Zloty (etwa 15,1 Millionen Euro) sowie einer Wandelanleihe über 26,5 Millionen polnische Zloty (etwa 6,3 Millionen Euro) an der Warschauer Börse beraten. Kapitalmarkt-Spezialist Dr. Christian Temmel (41) fungierte als Transaktionsanwalt.

Die Anleihen richten sich an institutionelle Investoren und haben eine Laufzeit von jeweils 3 Jahren. Den Emissionserlös von insgesamt rund 21,4 Millionen Euro will Warimpex für laufende und neue Projekte sowie für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwenden. DLA Piper Partner Dr. Christian Temmel freut sich mit seiner Mandantin über die erfolgreichen Bond-Emissionen. "Die Beratung war zugleich spannend und herausfordernd: Spannend, weil Warimpex das erste ausländische Unternehmen ist, das am polnischen Anleihenmarkt aktiv wurde und herausfordernd, weil beide Anleihen relativ zeitnah platziert wurden. Mit unserem erfahrenen Team in Wien konnten wir die Aufgabe perfekt meistern", so Temmel.

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft notiert an den Börsen Wien und Warschau und zählt zu den größten Hotelinvestoren in Zentral- und Osteuropa. Derzeit ist die Immobilien-Investmentgesellschaft Eigentümer bzw. Co-Eigentümer oder Betreiber von 20 Business- und Luxushotels mit mehr als 4.700 Zimmern sowie von fünf Geschäfts- und Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von rund 43.000 Quadratmetern.

