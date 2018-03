Junge Grüne: Diesen Freitag Same Sex Hand Holding Aktionen am Internationalen Tag gegen Homophobie

Unter dem Motto "Lieb doch wen du willst" veranstalten die Jungen Grünen am Freitag, 17. Mai, österreichweit Aktionen im Zeichen von Toleranz und Akzeptanz.

Wien (OTS) - Die Same Sex Hand Holding Aktionen finden am Freitag, den 17. Mai, an folgenden Orten statt:

Dornbirn, Marktplatz: 14:30

Kufstein, Unterer Stadtplatz, 13:30

Salzburg, Residenzplatz, 14:30

Wels, Stadtplatz, 17:00

Baden, Hauptplatz, 14:00

Wien, Karmelitermarkt, 14:30

Graz, Hauptplatz, 14:30

Am 17. Mai 1990 nahm die internationale Gesundheitsorganisation WHO Homosexualität von der Liste der Krankheiten. Seit 2005 wird jährlich der Internationale Tag gegen Homophobie gefeiert.

"Durch den simplen Akt des gleichgeschlechtlichen Händchenhaltens kann man wunderbar zeigen, wie normal und selbstverständlich gleichgeschlechtliche Liebe ist und ein öffentliches Zeichen setzen", meint Diana Witzani, Sprecherin der Jungen Grünen.

Link zum Jungen Grünen Video zum Aktionstag:

https://www.youtube.com/watch?v=uW1NkPjGqXw

