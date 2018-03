Lapp: FPÖ hat kein Interesse an seriöser parlamentarischer Kontrollarbeit

Wien (OTS/SK) - "Offenbar hat die FPÖ kein Interesse an seriöser parlamentarischer Kontrollarbeit." Das stellte SPÖ-Rechnungshofsprecherin Christine Lapp am Donnerstag im Rechnungshofausschuss zum Auszug der Freiheitlichen aus dem Ausschuss fest. "Die FPÖ ist zu Beginn der Ausschusssitzung anwesend, gibt eine Stellungnahme ab und wartet nicht einmal die Antwort ab. Das hat mit parlamentarischer Diskussionskultur nichts zu tun. Uns geht es um ernsthafte Kontrollarbeit, und ich denke der Grund dafür, dass heute kein Kompromiss gefunden werden konnte, ist bereits wahlkampftaktischen Manövern der Opposition zuzuschreiben", betonte Lapp, die bedauerte, dass für die Sitzung des heutigen Rechnungshofausschusses keine Einigung über die Behandlung des Rechnungshofberichts zum Bankenpaket gefunden werden konnte.****

Generell sei jedoch nicht nur das Demokratieverständnis der FPÖ zu hinterfragen, merkte Lapp an. "Allein die von den Oppositionsparteien verlangte Liste an Auskunftspersonen umfasst derzeit 14 Namen, ein Kompromiss war nicht möglich", so Lapp, die auch anmerkte, dass von den Oppositionsparteien ab 10.30 Uhr nur mehr zwei von 14 VertreterInnen anwesend waren. Zu der Debatte über das Budget des Rechnungshofes erläuterte Lapp, dass erst ab 2016 Einsparungen vorgesehen seien und dass sie davon ausgehe, dass sich der Rechnungshof ständig den Herausforderungen stelle und konkrete Projekte zum effizienten Mitteleinsatz auch im eigenen Haus in Angriff nehme. "Ich hoffe, wir können nun zu einer konstruktiven Arbeit zurückkehren und uns ernsthaft der parlamentarischen Kontrolltätigkeit widmen", so Lapp abschließend. (Schluss) ah/sas/mp

