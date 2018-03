ÖAMTC setzt sich für konsumentenfreundlichen Zugang zu Fahrzeug-Telematik ein

Club unterstützt die Erklärung des FIA-Eurocouncils

Wien (OTS) - Das FIA-Eurocouncil - bestehend aus 76 FIA-Automobil-Clubs in Europa, darunter der ÖAMTC - hat heute eine Erklärung an die Europäische Kommission verabschiedet. Darin fordert die FIA, dass die Europäische Kommission die Entwicklung von in Fahrzeugen integrierten Telematik-Systemen unter Berücksichtigung der Konsumenteninteressen unterstützt. Die Erklärung wurde beim alljährlichen FIA Region 1 Spring Meeting verabschiedet, das diese Woche in Wien stattfindet.

Thierry Willemarck, der neu gewählte Präsident der FIA Region 1, sagte: "Durch die rasante technische Entwicklung von neuen in Fahrzeugen integrierten Systemen verfügen Reisende über mehr Komfort und Sicherheit. Allerdings gibt es auch Bedenken bezüglich der Ablenkung und Datenhoheit der Fahrer. Wir appellieren an die Europäische Kommission, einen konsumentenfreundlichen Zugang zur Entwicklung dieser Dienste sicherzustellen."

In der Erklärung wird weiterhin gefordert, dass in Fahrzeugen integrierte Telematik-Dienste (z.B. Verkehrsinformationen, Navigation, eCall) auf Basis von offenen Plattformen verfügbar gemacht werden, um einen freien Wettbewerb zwischen den verschiedenen Dienstleistungsanbietern zu ermöglichen.

Forderungen im Überblick

* Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Umsetzung auf Basis einer offenen Plattform sicherzustellen.

* Es muss garantiert werden, dass die Anwender Kontrolle über ihre Daten haben.

* Fahrer müssen vor unnötigen Ablenkungen geschützt werden.

Infos zur FIA Region 1

Die FIA Region 1 vertritt von ihrem Brüsseler Büro aus 108 Touring- und Automobil-Clubs in Europa, im Nahen Osten und Afrika. In Europa vertritt die FIA mehr als 35 Millionen mobile Menschen durch 76 Mitgliederclubs. Die FIA setzt sich für die Interessen dieser Mitglieder als Autofahrer, Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Fußgänger und Touristen ein.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at