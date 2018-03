Gahr kritisiert unverständliche und kontraproduktive Trotzhaltung der FPÖ

ÖVP-Rechnungshofsprecher: "Durchsichtige Arbeitsverweigerung statt sachlicher Arbeit"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Unverständlich und kontraproduktiv ist für ÖVP-Rechnungshofsprecher Abg. Hermann Gahr das Verhalten der FPÖ-Abgeordneten, die eine inszenierte Trotzhaltung der sachlichen Arbeit in der heutigen Rechnungshofausschusssitzung vorziehen und die Arbeitssitzung geschlossen verlassen haben. "Offensichtlich hat die FPÖ kein Interesse an sachlicher Diskussion, sondern nur an viel Lärm um nichts", so Gahr heute, Donnerstag, am Rande der Ausschusssitzung.

"Das besonders skurrile an dieser Situation: wir haben die heutige Ausschusssitzung extra einer aktuellen Aussprache gewidmet, Rechnungshofpräsident Moser steht für Auskünfte Rede und Antwort, wir hätten Gelegenheit, die Thematik ausführlich zu diskutieren. Warum die FPÖ also gerade diese Aussprache und die Abarbeitung wichtiger Materien blockiert, ist nicht nachvollziehbar", ergänzte Gahr. "Ich halte diese Arbeitsverweigerung schlichtweg für durchsichtig und peinlich."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at