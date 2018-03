Einladung zur PK: Hafen der Häuptlinge - Königreich der Toten Vorstellung neuerster Erkenntnisse zur Wikingerzeit

Die neuesten Ergebnisse des norwegisch-österreichischen Großprojektes werden nun erstmals am 23. Mai 2013, 11 Uhr zeitgleich in Norwegen und Österreich der Presse vorgestellt.

Wien (OTS) - Das Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) kartierte mit seinen internationalen Partnern flächendeckend in den letzten drei Jahren mit modernsten zerstörungsfreien Messmethoden den Untergrund bedeutender wikingerzeitlicher Fundstellen in Süd-Norwegen. Im März 2013 wurde vom österreichisch-norwegischen Team ein in seiner Struktur einzigartiger Häuptlingssitz in Borre (N) entdeckt der mit Ritualplätzen, Grabhügeln und Hafenanlage neue und spannende Erkenntnisse über die wikingerzeitlichen Lebensgewohnheiten ermöglicht und im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals vorgestellt wird.

Rundflüge in Messflugzeugen:

Die Pressekonferenz am Donnerstag, dem 23. Mai wird gemeinsam mit dem LBI ArchPro Partner Airborne Technologies in deren Gebäuden am Flugfeld Wiener Neustadt abgehalten Die anschließenden vorgesehenen Presseflüge in den Messflugzeugen von Airborne Technologies bieten einen weiteren Eindruck von den für die Arbeit des LBI ArchPro so wichtigen flugzeuggestützten Prospektions-Methoden.

Pressekonferenz: Hafen der Häuptlinge - Königreich der Toten

Vorstellung neuerster Erkenntnisse zur Wikingerzeit



Ihre Gesprächspartner:



- Mag. Claudia Lingner (Geschäftsführerin, Ludwig Boltzmann

Gesellschaft),

- PD ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Neubauer (Direktor, LBI

ArchPro)

- Ing. Wolfgang Grumeth (CEO, Airborne Technologies)



Datum: 23.5.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Airborne Technologies GmbH Flugplatz Ost

Viktor Lang-Straße 8, 2604 Wiener Neustadt



