Wiener Konzerthaus feiert 100. Saison mit Ehrengästen

Wien (OTS) - Beim gestrigen Auftakt des dreitägigen Gastspiels der New York Philharmonic unter Alan Gilbert freute sich Intendant Bernhard Kerres über ganz besondere Gäste, allen voran Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, der auch ganz privat ein regelmäßiger Besucher des Hauses und vor allem Liebhaber der zeitgenössischen Musik ist. Gerade in diesem Bereich konnte Kerres in den letzten sechs Jahren seiner Amtszeit einiges bewirken und das Angebot um fast 25% ausbauen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4151

