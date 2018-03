FPÖ-TV: ÖVP stellt Konzerninteressen vor Heimatschutz

Wohnen darf kein Luxus werden - Wir vertrauen HC Strache - Subventionen versickern im SPÖ-Sumpf

Wien (OTS) - "Nikolaus Berlakovich ist kein Umweltminister, sondern ein Pestizidminister", übt FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache im neuen FPÖ-TV-Magazin scharfe Kritik am schwarzen Ressortchef. Strache wirft ihm und der ÖVP vor, Interessen globaler Chemiekonzerne vor den Umwelt- und Heimatschutz zu stellen. "Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist, um unsere Selbsternährungsfähigkeit, unsere bäuerlichen Strukturen, unsere Tiere und letztlich am Ende den Menschen zu schützen", fordert der FPÖ-Obmann.

Wohnen wird immer mehr zur Armutsfalle. Hohe und immer weiter steigende Mieten treiben viele Menschen in Österreich in den Ruin. Der soziale Wohnbau versagt. Eine wichtige Rolle sollte der gemeinnützige Wohnbau spielen. Doch auch bei den Wohnbaugenossenschaften liegt vieles im Argen. Die FPÖ fordert deshalb neue Perspektiven im gemeinnützigen Wohnbau. Am Mittwoch wurde ein umfassendes Konzept vorgestellt.

Bundesparteiobmann HC Strache und Generalsekretär Herbert Kickl haben die Plakate der neuen FPÖ-Kampagne "Wir vertrauen HC Strache" präsentiert, die seit Montag zu sehen sind. Die Hauptthemen Gerechtigkeit, Respekt und Chancen wurden mit Fotos von Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten verknüpft. Damit soll die Vielfalt des freiheitlichen Angebots sichtbar werden, denn die FPÖ bietet ein politisches Vollsortiment für alle anstehenden Probleme.

Österreich liegt europaweit im Spitzenfeld, zumindest wenn es um die Vergabe von Subventionen geht. Eine besondere Rolle spielt dabei das von der SPÖ dominierte Wien. Nicht nur, dass Millionen an Steuergeld für dubiose Vereine verschleudert werden, viele fleißige Subventionsbezieher sind auch politisch rot eingefärbt. So mancher Genosse verdient sich dadurch ein attraktives Zusatzsalär, wie FPÖ-TV im aktuellen Magazin aufzeigt.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at