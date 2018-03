VP-Stiftner: Ja zum 15 Minuten Parkschein - aber: Wo bleibt das Verkehrskonzept für Wien?

Wien (OTS) - "Es ist zwar sehr zu begrüßen, dass der 15 Minuten Parkschein spät aber doch realisiert wird. Diese Einzelmaßnahme kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor ein schlüssiges Gesamtkonzept fehlt", so der Verkehrssprecher der ÖVP Wien LAbg. Roman Stiftner in einer ersten Reaktion.

Roman Stiftner: "Die Bevölkerung wartet seit Ewigkeiten vergeblich auf den großen Wurf in der Verkehrspolitik. Bürgermeister Häupl und Vizebürgermeisterin Vassilakou haben versprochen, dass es bis zum Sommer 2013 ein neues und besseres Modell der Parkraumbewirtschaftung für Wien geben wird. Stattdessen herrschen aber nur wechselseitige Animositäten und vor allem die Grünen beschäftigen sich lieber mit der Farbe der Fahradwege als mit den essentiellen Themen, die die Bevölkerung tangieren."

"Die ÖVP Wien hat ihre Vorschläge mehrfach auf den Tisch gelegt und ist weiterhin bereit an einer Lösung mitzuarbeiten. Es liegt in der Hand der Verkehrsstadträtin, unsere konstruktiven Vorschläge im Sinne der Wienerinnen und Wiener aufzugreifen oder so wie bereits leider gewohnt in der Blockadehaltung zu verharren", so Stiftner abschließend.

