Wax in the City eröffnet drittes Studio in Österreich

Waxingstudiokette seit 10. Mai mit zweitem Standort in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Seit dem 10. Mai hat Wiens zweites Wax in the City Studio geöffnet. Das Studio in der Biberstaße, mitten in der Wiener City, ist Teil der im deutschsprachigen Raum führenden reinen Waxingstudiokette, die 2005 in Berlin gegründet wurde. Praktisch: Wax in the City arbeitet ausschließlich mit "Walk-in-Service", ganz ohne Termin. Kunden kommen einfach jederzeit in den Studios vorbei und spazieren mit sexy glatter Haut wieder hinaus - täglich von montags bis samstags.

Österreicher lieben es glatt

"Die Österreicher sind absolute Waxing-Fans - und das von Anfang an. Die starke Begeisterung und Treue unserer Wiener Kunden hat uns schon nach kurzer Zeit dazu gebracht, ein weiteres Studio zu eröffnen", sagt Christine Margreiter, Gründerin von Wax in the City. "Mit unserer österreichischen Franchisepartnerin Natascha Egel haben wir eine Partnerin an unserer Seite, die unser Konzept erfolgreich umsetzt. So folgte nach ihrem ersten Franchisestudio 2009 in Wien im Jahr 2011 bereits das zweite österreichische Studio in Graz. Gemeinsam mit ihr können wir nun mit der Eröffnung der dritten österreichischen Wax in the City Filiale nun noch mehr Frauen und Männern das Leben schöner und leichter machen." Bisher wurden an den ersten beiden Standorten insgesamt über 150.000 Waxing-Behandlungen durchgeführt.

Profi-Waxing

Wax in the City ist ausschließlich auf Haarentfernung mit Warmwachs spezialisiert. Das exklusiv entwickelte Wachs besteht auf natürlicher Bienenwachsbasis und ist für jede Körperstelle geeignet -vom Gesicht bis hin zu den Zehen. Das Besondere: Wax in the City-Wachs wird ohne Vlies-Streifen angewandt - schnell, sanft, gründlich. Dafür sind alle Wax in the City-Mitarbeiterinnen professionell ausgebildete Depiladoras. Das neue Körpergefühl danach macht rundum glücklich, und die Haut bleibt bis zu vier Wochen seidig glatt. Preise für Frauen und Männer ab 6 Euro.

Seit 10. Mai 2013: Das neue Wax in the City Studio

Wax in the City Wien Innere Stadt, Biberstraße 3, A-1010 Wien

Mo - Do 11-20 Uhr, Fr 10-20 Uhr, Sa 10-17 Uhr, Walk-in-Service ohne Termin

www.wax-in-the-city.com

"Presse-Waxing": Lernen Sie den Service von Wax in the City einfach bei einem kostenlosen Probe-Waxing kennen. Anfragen hierzu richten Sie bitte an egel @ wax-in-the-city.com

Weitere Informationen & Bildmaterial unter presse @ wax-in-the-city.com

Rückfragen & Kontakt:

Wax in the City Wien Innere Stadt

Natascha Egel

Biberstraße 3

A-1010 Wien



Pressekontakt Österreich

Natascha Egel

Tel: +43 (1) 924 36 61

egel@wax-in-the-city.com



Pressekontakt Zentrale

Natalia Dorozala

Tel: +49 (30) 814 52 02 - 24

presse@wax-in-the-city.com