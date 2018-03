Preis für "Biometrie und Grenzkontrolle" geht an DERMALOG

Hamburg (ots) - Die Unternehmensberatung Frost & Sullivan zeichnete am Dienstag Deutschlands größten Biometrie-Hersteller, DERMALOG Identification Systems, für dessen herausragendes biometrisches Border Control System mit dem "Customer Value Enhancement Award" aus.

Im Rahmen der Verleihung der "Frost & Sullivan Best Practice Awards 2013", wurde DERMALOG mit dem "Customer Value Enhancement Award" für ihr hochmodernes Biometric Border Control System geehrt. Entscheidender Grund für die Auszeichnung ist die Leistungsfähigkeit des neuen biometrischen Grenzkontrollsystems, was aufgrund von hochwertigen Produkten besonders schnell und effizient ist - mit gleichzeitiger Konzentration auf Kundenbedürfnisse. Ausschlaggebend war außerdem die besonders schnelle und flexible Implementierung durch DERMALOG. Der Award würdigt darüber hinaus den Fokus des deutschen Pioniers für Biometrie auf die Wertsteigerung seiner Produkte für den Endkunden, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der über- durchschnittlich gute Kundenservice.

"Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass Frost & Sullivan den Innovationscharakter und unsere starke Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse unseres biometrischen Border Control Systems erkannt hat", so Günther Mull, Geschäftsführer von DERMALOG über den Gewinn des Frost & Sullivan Award. "Allen unseren Produkten liegt ein hoher Anspruch an Qualität und die individuelle Wahrnehmung der Kundenwünsche zugrunde - das ist unser Erfolgskonzept."

An der Grenze können mit Hilfe der wegweisenden Biometric-Border-Control-Technologie sowohl die biometrischen Merkmale in Sekunden aufgenommen und überprüft werden, als auch die Dokumente wie Pässe, Visa und andere, falls gewünscht. Eine biometrische Verifizierung und auch Identifizierung kann in einer Sekunde dank des DERMALOG AFIS (Automatisches Fingerabdruck Identifikation System) stattfinden. Die Fingerabdrücke werden dabei mit dem DERMALOG Fingerprint Live Scanner LF10 aufgenommen, der sowohl vom FBI als auch vom BSI zertifiziert wurde. Weitere Möglichkeiten wie Authentizitäts-Prüfungen und Abgleiche der Dokumente des Reisenden sind auch mittels des Border Control Systems möglich. Diese Prüfungen sind für DERMALOG kein Problem, denn das Unternehmen sorgt selbst auch für die Bereitstellung von fälschungssicheren Hochsicherheitsdokumenten mit integrierter Biometrie, wie z.B. e-ID- Cards und e-Passports und garantiert über das AFIS, welches ebenfalls von DERMALOG mitgeliefert wird, dass diese Dokumente nur einmalig jedem Antragsteller ausgestellt werden. Dem Identitätsmissbrauch ist damit ein Riegel vorgeschoben. Das biometrische Border Control System, welches jetzt mit dem Award ausgezeichnet wurde, ist bereits in Malaysia an allen Grenzen (Luft- , Land- und Wassergrenzen) im Einsatz sowie auch im Nachbarland Brunei und in Kuwait. Ebenfalls eingesetzt werden die Fingerabdrucksensoren von DERMALOG an den Grenzen in Deutschland und in mehreren anderen europäischen und asiatischen Ländern.

Dank laufend entwickelter Innovationen werden DERMALOGs Biometrie-Technologien inzwischen in über 80 großen Regierungs-Installationen in mehr als 50 Ländern für mehr Sicherheit genutzt. Somit ist der Hamburger Hersteller einer der Weltmarktführer im Bereich Fingerabdruck-Biometrie und AFIS. Das Biometrie-Unternehmen bietet sowohl die Software als auch die weltweit sichersten Fingerabdruck-Scanner dank topaktueller Lebenderkennung und ist in diesem Bereich der Sensoren Entwicklung und Herstellung inzwischen Marktführer in Europa und vielen anderen Teilen der Welt.

Die breite Produktpalette des Biometrie-Herstellers, kombiniert mit innovativen Technologien und hochwertigen Produkten, sowie der modulare Aufbau der Lösungen, ermöglicht es DERMALOG Systeme nach kundenspezifischen Anforderungen anzupassen und diese in kürzester Zeit erfolgreich zu implementieren. DERMALOG ist in der Lage Komplettlösungen anzubieten und diese zu integrieren, arbeitet aber oftmals auch mit Lokalen Systemintegratoren zusammen.

Die dazugehörige und unterstützende Biometric Middleware kann einfach und professionell eine schnelle Integration in eine bestehende Software-Architektur ermöglichen. Die Systeme sind beliebig skalierbar - von klein bis groß, je nach Land und Bevölkerung.

Neben nationalen Grenzkontroll-Systemen und biometrischen Personalausweisen und Pässen ist DERMALOGs Technologie auch beim Bezahlen per Fingerabdruck im Einsatz ("FingerPayment") bei Geldautomaten und am Schalter von Banken - und natürlich auch beim biometrischen Einloggen in den Computer. Ziel ist immer eine einfachere und schnelle Anwendung, die zudem mehr Sicherheit bietet.

DERMALOG Identification Systems GmbH, mit Hauptsitz in Hamburg, ist der größte deutsche Biometrie-Hersteller und weltweit eine der führenden Firmen bei der biometrischen Identifikation. Ein Team von Wissenschaftlern und Informatikern arbeitet kontinuierlich an neuen, innovativen Produkten. Die Produktpallette reicht von der biometrischen Grenzkontrolle über biometrische ID-Karten bis hin zum neuen "FingerLogin" und "FingerPayment" Lösungen. Die Haupt-Märkte von Dermalog sind neben Deutschland und Europa insbesondere auch Asien, Lateinamerika und der mittlere Osten.

In Deutschland hat Dermalog insgesamt über 20.000 Fingerabdruck-Scanner für die Einwohnermeldeämter und für die Ausländerbehörden geliefert. Damit werden Fingerabdrücke in den neuen Pässen, ID-Karten und in den "Aufenthaltstiteln" gespeichert. Die Firma hat inzwischen weitere 70.000 Finger-Scanner in mehr als 50 Länder geliefert. Große AFIS-Installationen (AFIS = Automatic Fingerprint Identification System) von Dermalog finden sich inzwischen bei über 80 Regierungskunden weltweit. Dermalog liefert auch Lösungen an Banken und Geldautomaten Hersteller wie die Fa. Wincor-Nixdorf, die weltweit bereits über 1.000 Geldautomaten mit der Fingerabdruck-Technologie von Dermalog ausgestattet hat, damit der Fingerabdruck die unsichere PIN-Nummer ersetzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.dermalog.com.

