Moskauer Stadtduma und Wiener Landtag erneuern Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Eine hochrangige Delegation der Moskauer Stadtduma erneuerte bei einem Besuch in Wien bei Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz ein Memorandum aus dem Jahr 2001.

Schwerpunkte des Abkommens sind der Erfahrungsaustausch bei der Erstellung von Rechtsgrundlagen bei Menschenrechten, Bürgerrechten und Bürgerfreiheiten sowie der Sicherstellung sozioökonomischer Reformen, der sozialen Absicherung der Bevölkerung und des Umweltschutzes. Das Memorandum wurde am Mittwoch, den 15. Mai 2013 im Roten Salon des Wiener Rathauses von Landtagspräsident Kopietz unterzeichnet und dem ao und bev. Botschafter der Russischen Föderation Sergej Netschajew zur Weiterleitung an den Vorsitzenden der Moskauer Stadtduma Wladimir Platonow übergeben.

Am Abend vor der Unterzeichnung des Memorandums - also Dienstagabend - ehrten die Delegation der Stadtduma, der Botschafter der Russischen Föderation und Vertreter der Armee der Russischen Föderation gemeinsam mit Landtagspräsident Kopietz die bei der Befreiung von Wien 1945 gefallenen Soldaten mit einer Kranzniederlegung am "Denkmal zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee" am Schwarzenbergplatz.

Bilder:

www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23303

www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23299

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at