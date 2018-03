CSC erweitert Partnerschaft mit SAP und bietet künftig umfangreiche Next-Generation-Lösungen für die globale Banking-Industrie

Wiesbaden (ots) - CSC (NYSE: CSC) gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit SAP (NYSE: SAP) bekannt, um die Entwicklung der Bankenbranche auf dem Weg zur nächsten Plattform-Generation zu beschleunigen. CSC und SAP haben gemeinsam eine neue globale Go-to-Market-Strategie für ihre Banking-Software- und Dienstleistungsangebote entwickelt, die dazu beiträgt, das Risiko, die Umsetzungszeiten und Kosten für die Modernisierung von Geschäftsprozessen und IT-Umgebungen zu reduzieren.

Im Rahmen der erweiterten Allianz wird CSC den Status eines SAP Global Services Partners für den Bankensektor haben und voraussichtlich Systemintegrations-Dienstleistungen für die SAP-Lösungen von Banken anbieten. CSC wird zugleich ein globaler Value-Added Reseller von SAP sein und ist damit berechtigt, SAP-Produkte, Services und Support zu vertreiben. Darüber hinaus werden SAP und CSC ihre Banking-Software und -Lösungen gemeinsam verkaufen.

Die Software und Dienstleistungen beider Firmen adressieren ein breites Spektrum von Unternehmens-Technologie sowie geschäftlichen Anforderungen und helfen Banken dabei, mit den sich schnell verändernden Kunden-, Markt- und regulatorischen Vorgaben Schritt zu halten. Banken, die mit der Modernisierung ihrer Infrastruktur und Anwendungen in Verzug geraten sind, haben die Möglichkeit, dies schrittweise nachzuholen und damit gleichzeitig Kosten und Risiken zu reduzieren. Die Unternehmen können für ihre Kunden ein Set von Next-Generation-Beratung, Software, Enterprise Services und Test-Plattformen zusammenführen, das mit dem Ziel entwickelt ist, sowohl die Banking-Expertise als auch die Angebots-Palette zu erweitern.

"Für die Banken rund um den Globus ist Modernisierung eine sowohl teure als auch komplexe Aufgabe", sagte Robert Hunt, Senior Research Director, CEB TowerGroup. "Aus diesem Grund arbeiten viele Institute weiterhin auf veralteten Systemen, die bereits vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Dienstleistungen und Software von CSC und SAP auszuwählen macht absolut Sinn und bietet ein überzeugendes Angebot an die Banken, die mit ihren Modernisierungs-Projekten bereits fortgeschritten sind oder gerade erst damit begonnen haben, um Kundenanforderungen besser gerecht zu werden oder die operative Effizienz zu steigern."

"Unsere Vision für diese Software-Partnerschaft ist es, dazu beizutragen, dass große global agierende aber auch mittelständische regionale Banken profitables Wachstum durch Kosteneinsparungen, mehr Agilität, mehr Innovation und eine überlegene Kundenerfahrung vorantreiben", führte Thomas E. Hogan, Executive Vice President und General Manager, CSC Global Business Services weiter aus. "Die Banken werden jetzt mehr Auswahl bei der Modernisierung ihrer IT-Systeme haben."

"CSC und SAP arbeiten seit 30 Jahren partnerschaftlich zusammen und helfen dabei, ihren Kunden auf der ganzen Welt einen Mehrwert zu liefern", sagte Robert Enslin, President Global Customer Operations und Mitglied des Global Managing Board SAP. "Mit dieser erweiterten Partnerschaft freuen wir uns auf eine weitere Beschleunigung unserer Anstrengungen in der Bankenbranche."

CSC realisiert und liefert als langjähriger SAP Global Services Partner SAP-Lösungen für Kunden verschiedenster Branchen und ist ein SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud-Services, Hosting- und Application-Management-Services. Darüber hinaus verfügt CSC über umfangreiche Markterfahrung in Mitteleuropa, die sich mit einem Schwerpunkt auf SAP-Lösungen im Bankensektor konzentriert, und hat bereits in vielen komplexen Umsetzungsprojekten mit SAP zusammengearbeitet.

Über CSC CSC ist eines der weltweit führenden IT-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Falls Church, Virginia, hat rund 90.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den zwölf Monaten bis zum 29. März 2013 einen Umsatz von 15,0 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über CSC in Deutschland finden Sie unter: http://www.csc.com/de/wir_ueber_uns

