Willkommensfeier für neue StaatsbürgerInnen im Wiener Rathaus

Frauenberger begrüßt neue WienerInnen

Wien (OTS) - Auf Initiative von Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger findet heute, Donnerstagabend, in der Volkshalle des Wiener Rathauses der "Empfang der neuen WienerInnen" statt. Dazu eingeladen sind alle neuen StaatsbürgerInnen, die zwischen März 2012 und März 2013 die Österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Auch in diesem Jahr gehören die Überreichung einer Gratulationsurkunde sowie die persönliche Gratulation zur erlangten Staatsbürgerschaft durch Stadträtin Frauenberger zum Höhepunkt des gemeinsamen Festaktes.

Frauenberger: Danke an die neuen StaatsbürgerInnen

In ihrer Eröffnung verweist Frauenberger auf die zahlreichen Potentiale, die Zuwanderung mit sich bringt: "Zuwanderung darf nicht länger mit Defiziten in Zusammenhang gebracht werden. In Wien rücken wir daher die vielen Möglichkeiten in den Vordergrund, die Migration mit sich bringt. Mehrsprachigkeit oder interkulturelle Kompetenz sind nur zwei dieser Chancen, sie stehen exemplarisch für viele Aspekte, die in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt unverzichtbar sind. Wien ist eine Zuwanderungsstadt, die sich bewusst ist, wie wichtig die Kompetenzen und Qualifikationen zugewanderter Menschen sind." Aus diesem Grund bedankt sich Frauenberger für die Entscheidung nach Wien gekommen zu sein und für das Ja zur Österreichischen Staatsbürgerschaft.

"Staatsbürgerschaft als Teil des erfolgreichen Integrationsweges"

Nach einem starken Rückgang der Einbürgerungen in den vergangen Jahren, wurden 2012 2550 WienerInnen österreichische StaatsbürgerInnen und damit geringfügig mehr als im Jahr davor (2127). Aufgrund dieser weiterhin niedrigen Zahlen und der Präsentation der bundesweiten Einbürgerungszahlen am Dienstag, wiederholte Frauenberger im Vorfeld der Veranstaltung einmal mehr ihre Kritik an der geplanten Novellierung des Staatsbürgerschaftsrechtes. Nach wie vor fehlen, so Frauenberger, merkbare Verbesserungen für StaatsbürgerschaftswerberInnen sowie das Bekenntnis zur Staatsbürgerschaft als Teil des erfolgreichen Integrationsweges in Österreich. "Mit immer höheren Auflagen, seien sie ökonomischer oder sprachtechnischer Natur, schaffen wir uns langfristig ein demokratie- und integrationspolitisches Problem", erklärt Frauenberger und verweist dabei auf die Zahlen des Wiener Integrationsmonitors, wonach im Jahr 2010 von 1000 ZuwanderInnen lediglich fünf die Staatsbürgerschaft erhalten haben und 21 Prozent der Bevölkerung im wahlfähigen Alter auf Gemeinde- und Bundesebene nicht wahlberechtigt waren. Frauenberger: "Alleine die Möglichkeit zur politischen Partizipation ist zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt."(Schluss) bea

