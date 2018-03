Wallner: Sämtliche FPÖ-Vorwürfe gegen Grüne widerlegt

Unabhängiger Parteien-Transparenz-Senat bestätigt korrekte Vorgangsweise der Grünen

Wien (OTS) - "Die haltlosen Vorwürfe der FPÖ, wonach die Grünen gegen das Parteiengesetz verstoßen hätten, sind jetzt auch ganz offiziell und endgültig widerlegt", so der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Stefan Wallner: "Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat hat über die anonym eingelangte Anzeige gegen die Grünen entschieden, dass selbstverständlich kein Verstoß gegen das Parteiengesetz vorliegt".

In der Begründung seiner Entscheidung führt der Senat aus, es würden "keinerlei Anhaltspunkte [...] für unzulässige Spendenflüsse an die Bundespartei vorliegen". Für die teilweise Mitfinanzierung der Grünen Homepage durch den Parlamentsklub liege nämlich eine entsprechende Gegenleistung in Form des Rechts zur Mitnutzung der Web-Plattform vor. Daher könne auch gar keine unzulässige Spende vorliegen. Abgesehen davon waren die entsprechenden Regelungen des Parteiengesetzes zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht in Kraft.

"Damit ist der peinliche Kriminalisierungsversuch der FPÖ gescheitert. Bezeichnend ist, dass die FPÖ mit allen Mittel versucht, die Homepage 'stopptdierechten.at' an ihrer Arbeit zu hindern. Schließlich kann man dort penibel dokumentiert die Nahebeziehungen der FPÖ zum Rechtsextremismus nachlesen", so Wallner.

