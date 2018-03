Teckler führt Service für die Bezahlung von Inhaltserstellern ein

(PRN) - - Teckler ist ein neues Konzept für die Internetnutzung, bei der die Kontrolle 100 % beim Nutzer liegt. Es ist eine Weiterentwicklung existierender Tools, mit der Nutzer spezifische Inhalte erstellen und Einkommen erzeugen können

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) - Web 3.0 ist mit Teckler angekommen, das auf Akzeptanz und Bezahlung von Inhaltserstellern setzt.

"Teckler ist der nächste Schritt in der Internetwelt. Bei Internet 1.0 waren die meisten Dienste kostenlos, bei Internet 2.0 begannen Unternehmen, mit von Nutzern erstellten Inhalten Geld zu verdienen. Bei Internet 3.0 verdienen Inhaltsersteller erstmals selbst Geld", erklärte Claudio Gandelman, Unternehmensgründer und Ex-CEO von Match.com Lateinamerika.

Teckler unterstützt den Austausch von Inhalten einfacher als ein Blog und ohne Obligation zur ständigen Aktualisierung. Inhalte in Form von Texten, Fotos, Video und Audio generieren Zahlungen vonseiten des erreichten Publikums. Inhaltsersteller bekommen 70 % des erzielten Umsatzes.

"Nach sechsmonatiger Entwicklung machen wir jetzt eine simultane Einführung in 164 Ländern und 13 verschiedenen Sprachen und erreichen damit ein potenzielles Publikum von über 4 Milliarden Menschen", merkte Gandelman an. Teckler generiert Einkommen für Inhaltsersteller durch Werbung in Abhängigkeit der Aufrufe der jeweiligen Inhalte. Die Idee ist, eine Plattform für den Austausch von Wissen, Kultur und Interessen bereitzustellen, die unterhaltsam ist und ohne viele Regeln auskommt, und wo Nutzer ihre Kreativität teilen und über verschiedene Themen debattieren können.

Teckler-Nutzer werden nach der Anzahl der Aufrufe von Inhalten bezahlt. "Mit diesem Modell durchbrechen wir ein Paradigma, denn wir geben gewöhnlichen Menschen die Möglichkeit, Meinungsmacher zu werden, wobei es nicht auf ihre Kontaktfreudigkeit ankommt, sondern auf die Akzeptanz ihrer Produkte."

Teckler-Nutzer reichen von Akademikern und Technik-Begeisterten zu Literatur-Liebhabern, Künstlern, Fotografen, Wochenendköchen und Leuten mit Tipps zu Unterhaltung, Reisen, Gesundheit, Schönheitspflege und so weiter. Teckler wird auch als Informationsquelle interessant sein.

"Unternehmen, die Teckler klug zu nutzen wissen, bekommen ein außerordentliches Tool in die Hand. Eine Lebensmittelfirma kann beispielsweise Rezepte auf Teckler posten und einen Link zum eigenen Internetauftritt hinzufügen. Es ist eine neue Welt, in der jeder, der das Tool gut nutzt, Chancen bekommt, wie es sie bisher nicht gegeben hat", fügte Gandelman hinzu.

