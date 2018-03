FPÖ-Mölzer: Auch in Südeuropa setzt sich Erkenntnis durch, dass der Euro nicht funktioniert

In Italien und Griechenland haben sich Euro-Austrittsparteien formiert - Nationale Währungen bzw. "Südeuro" hätten für Krisenstaaten große Vorteile

Wien (OTS) - Offenbar setze sich auch in den südeuropäischen Krisenstaaten die Erkenntnis durch, dass die Währungsunion in ihrer derzeitigen Form nicht funktionieren könne, erklärte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "In Italien fordert die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo die Rückkehr zur Lira, und kürzlich wurde in Griechenland eine Partei gegründet, die dafür eintritt, dass alle südeuropäischen Länder unter Führung Italiens den Euro verlassen", hielt Mölzer fest.

Damit werde de facto eine Teilung der Eurozone gefordert, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Für die Krisenländer brächte eine Rückkehr zu eigenen nationalen Währungen bzw. die Einführung eines Südeuro den großen Vorteil, dass sie durch Abwertungen die Möglichkeit erhielten, sich wirtschaftlich und finanziell sanieren können. Dies wäre allemal eine bessere Lösung, als sie bis zum St. Nimmerleinstag an den Tropf der nördlichen EU-Staaten zu hängen", betonte Mölzer.

Außerdem habe sich mehr als eindrucksvoll gezeigt, welch fatale Auswirkungen die verfehlte Euro-Rettungspolitik der Brüsseler Nomenklatura habe, stellte der freiheitliche Europaabgeordnete fest. "Die Sparprogramme haben in Griechenland nicht nur die Wirtschaft abgewürgt, sondern auch die sozialen Spannungen verschärft. Und obendrein wurden in der EU neue Gräben zwischen dem Norden und dem Süden aufgerissen", schloss Mölzer.

