WKÖ-Crowdfunding Convention: Mehr als 100 nationale und internationale Teilnehmer

Veranstaltung von Junger Wirtschaft und European Crowdfunding Network bestätigte Notwendigkeit der Umsetzung von Rahmenbedingungen für ergänzende Finanzierungsformen

Wien (OTS/PWK318) - Um Möglichkeiten und Chancen des Crowdfundings näher zu beleuchten und über die notwendigen Rahmenbedingungen für diese zukunftsträchtige Finanzierungsform zu informieren, veranstaltete die Junge Wirtschaft (JW) gemeinsam mit dem European Crowdfunding Network gestern, Mittwoch, in der Wirtschaftskammer Österreich eine große Crowdfunding Convention. Über 100 hochkarätige nationale wie internationale Gäste, darunter Vertreter der Europäischen Kommission, den USA, Israel, Großbritannien, Italien und Deutschland, nahmen an der Convention in Wien teil. Ziel der Veranstaltung war es, auf internationaler Ebene einen Erfahrungsaustausch herbeizuführen und darauf aufbauend - vor allem auf europäischer Ebene - weitere Entwicklungsanstöße zu geben. Einig zeigten sich die eingeladenen Experten über die Notwendigkeit einer raschen Umsetzung von entsprechenden Rahmenbedingungen für Crowdfunding. Denn die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten im weltweiten Finanzsystem und strengere Regulierungsvorschriften für die Kreditwirtschaft machen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen immer schwieriger. Gerade Crowdfunding bietet hier die Möglichkeit, Projekte und Unternehmen mittels einer großen Masse an Investoren, finanzieren zu können.

Dabei sollten weniger die Risiken als vielmehr die unzähligen Möglichkeiten von Crowdfunding in der öffentlichen Diskussion im Mittelpunkt stehen, wünscht sich der JW-Bundesvorsitzende Markus Roth. "Nur bei Crowdfunding ist der Investor ganz nahe an der Idee und kann dadurch den Erfolg der Idee mitbestimmen und am Erfolg mitpartizipieren", zeigte sich Roth überzeugt. Gerade die in Europa stagnierende Wirtschaft würde durch ergänzende Finanzierungsmodelle aufblühen und dadurch auch dringend notwendige Arbeitsplätze schaffen sowie verhindern, dass das Kapital aus Europa abfließt. Einige europäische Staaten, darunter zum Beispiel Deutschland, haben diese Entwicklung schon viel früher erkannt und entsprechende Schritte zur Umsetzung von guten Rahmenbedingungen gesetzt.

Neben zahlreichen Podiumsdiskussionen wurden die unterschiedlichsten Aspekte von Crowdfunding in mehreren Themen-Lounges diskutiert. Aufgrund großer internationaler Nachfrage, vor allem aus Übersee, wurde die Veranstaltung auch live via Internet gestreamt. (BS)

