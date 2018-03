Yapital und Rakuten kündigen strategische Kooperation an

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Rakuten wird noch in diesem Jahr die Bezahlung mit Yapital einbinden

Die E-Commerce-Plattform Rakuten hat eine strategische Kooperation mit Yapital, der neuen Cross-Channel-Payment-Lösung, noch für dieses Jahr angekündigt. Zukünftig sollen die Kunden bei Rakuten mit Yapital bezahlen können. Damit erweitert Rakuten das Payment-Portfolio um die erste bargeldlose und kanalübergreifende Zahlungsart auf dem Markt.

Bei Rakuten bieten über 6500 Shops insgesamt fast 16 Millionen Artikel für alle Lebenslagen. Das alles mit einem zentralen Warenkorb und der Möglichkeit, Rakuten Superpunkte zu sammeln.

"Die Partnerschaft mit Rakuten ist ein wichtiges Signal für den Markt", freut sich Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Rakuten ist einer der ganz wesentlichen internationalen Player. Die Entscheidung für Yapital ist für uns eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg: Den Kunden im Fokus zu haben und es den Menschen zu erleichtern, das zu kaufen, was sie gern hätten".

"Yapital ist aktuell einzigartig als echter Anbieter von Cross-Channel-Zahlungslösungen und damit für uns ein hoch spannender Partner, der mit einem tollen Produkt überzeugt", sagt Beate Rank, CEO der Rakuten Deutschland GmbH. "Ebenso wichtig ist für uns die Unabhängigkeit von Yapital und der Hintergrund aus dem Handel. Yapital versteht die Bedürfnisse des Marktes und liefert darauf die richtigen Antworten".

Die beiden Unternehmen kündigten eine enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen an, die in den kommenden Monaten noch weiter ausgestaltet werde.

Herausgeber der Pressemitteilung Yapital Financial AG 5 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die Rakuten Deutschland GmbH

Die E-Commerce-Plattform Rakuten ist einer der führenden deutschen Anbieter von Onlineshop-Lösungen mit angeschlossenem Marktplatz und bietet eine vielfältige und ständig wachsende Produktpalette. Besucher von http://www.rakuten.de haben momentan die Möglichkeit unter mehr als 16 Millionen Produkten von über 6.400 aktiven Händlern in ganz Deutschland zu wählen. Die Komplettlösung eignet sich perfekt für E-Commerce-Einsteiger oder als leistungsstarker Vertriebskanal für bestehende Onlineshops sowie als Multichannel-Lösung für den stationären Einzelhandel und ist mit http://www.rakuten.at auch in Österreich vertreten. Das Full-Service-Angebot der Rakuten Deutschland GmbH beinhaltet die komplette Zahlungsabwicklung, die Kundenkommunikation während des Bestellprozesses, die kontinuierliche Aktualisierung von Geschäftsbedingungen sowie die Übernahme des Risikos von Zahlungsausfällen.

