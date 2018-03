Leopoldstadt: Konzerte "Songreiterei in der Bunkerei"

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit der "Medienmanufaktur Wien (Verein zur Verbreiterung der Populärkultur)" veranstaltet der Verein "Aktionsradius Wien" die Konzert-Reihe "Songreiterei in der Bunkerei". An drei Abenden sind bekannte heimische Musiker im Lokal "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1a) zu hören. Die Band "Aber das Leben lebt" und Bernhard Fleischmann bestreiten das erste Konzert am Freitag, 17. Mai. Beim zweiten Konzert am Freitag, 24. Mai, treten das "Alp Bora Quartett" sowie Otto Lechner auf. Für das dritte Konzert am Freitag, 31. Mai, haben sich Robert Rotifer und die Formation "Son Of The Velvet Rat" angesagt. Die "Indoor"-Konzerte beginnen um 20.00 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr). Karten werden an der Abend-Kasse um 15 Euro verkauft. Im Vorverkauf (wienXtra-Jugendinfo, Bank Austria-Zweigstellen, u.a.) gibt es Karten um 13 Euro. Nähere Informationen über die mitwirkenden Künstler sind beim Verein "Aktionsradius Wien" unter der Telefonnummer 332 26 94 und via E-Mail, die Adresse heißt office @ aktionsradius.at, einzuholen. Im Internet kündigt das "Aktionsradius Wien"-Team vielfältige kulturelle Aktivitäten an: www.aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

o Medienmanufaktur Wien (Verein zur Verbreiterung der Populärkultur): http://medienmanufaktur.twoday.net/ o Lokalität "Bunkerei Augarten": www.bunkerei.at/ o Quartett "Aber das Leben lebt": www.aberdaslebenlebt.com/

