Quintiq gewinnt zwei renommierte deutsche IT-Preise

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Im zweiten Jahr in Folge wurden Quintiq, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O), von den wichtigsten Fachjurys der deutschen IT-Industrie zwei renommierte Preise verliehen. Die Ausschüsse des INNOVATIONSPREIS-IT 2013

und des

Industriepreis 2013 ernannten Quintiq beide zum "Best of" für nachhaltige Innovation im Bereich IT.

Der INNOVATIONSPREIS-IT wurde unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Bundesministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr ins Leben gerufen, um Innovation im Bereich IT zu ehren. Quintiq wurde in der Kategorie Industrie und Logistik wegen seiner überlegenen SCP&O-Plattform, die weltweit Planungsprobleme löst, unter 4.900 Bewerbern ausgewählt.

"Die Firma Quintiq hat mit ihrer Lösung zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung die Jury als Best-Of Anbieter überzeugt und bietet mit ihrem Produkt Unternehmen eine wertschöpfende Lösung für nachhaltigen Erfolg", erklärte Marcus Rentschler, Initiative Mittelstand.

Mit dem Industriepreis werden industrielle Unternehmen ausgezeichnet, die einen hohen technischen, wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Wert haben. Überreicht wurde er vom Huber Verlag für Neue Medien und der Initiative Mittelstand. Das diesjährige Motto lautete "Push For Smart Industry." Unter 1.200 Bewerbern erhielt Quintiq den Preis in der Kategorie IT- & Softwarelösungen für die Industrie.

"Quintiq fühlt sich sehr geehrt, abermals von diesen hochgeschätzten Ausschüssen in Deutschland zum Gewinner ernannt und als Supply-Chain-und Software-Innovator anerkannt worden zu sein", sagte Dr. Victor Allis, Mitbegründer und CEO von Quintiq. "Die erneute Auszeichnung bestätigt unser Ziel, mithilfe unserer führenden Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungsplattform weltweit Planungsprobleme zu lösen. Die langjährige Zusammenarbeit mit lokalen Firmen verstärkt zusätzlich unsere Relevanz für den deutschen Markt."

Über Quintiq

Mithilfe der revolutionären Plattform für Supply-Chain-Planung und -Optimierung

(SCP&O)

können Unternehmen die Effektivität in jeder Phase der Lieferkette erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Planung und Optimierung von Personal,



Ressourcen und Prozessen in einem einzigen Planungsumfeld über alle Planungshorizonte hinweg. Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich auf Quintiq, um ihre Unternehmensziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und neue Einkommensquellen zu eröffnen.

Quintiq wurde im Jahr 1997 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit dualem Hauptsitz in den Niederlanden und den USA, einem allgemeinen Entwicklungszentrum in Malaysia sowie weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Quintiq-Software wird weltweit bereits an mehr als 500 Standorten in über 78 Ländern eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook [https://www.facebook.com/Quintiq], Xing,

LinkedIn

und YouTube.



