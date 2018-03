RMA launcht iPad-Apps für die E-Paper von bz, Bezirksblätter, WOCHE, BezirksRundschau und Grazer

Ausbau des digitalen Angebots an regionalen Nachrichten

Wien (OTS) - Egal wo, egal wann - die Zeitungen bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter, WOCHE, BezirksRundschau und der Grazer sind auch als E-Paper verfügbar. Neu ist, dass diese nun auch am iPad mittels eigener App gelesen werden können. Die App ermöglicht den Usern die Definition von bis zu drei "Heimat-Ausgaben". Diese sind in der App übersichtlich dargestellt, bei Erscheinen der aktuellen Ausgabe ist auf Wunsch eine Push-Mail-Benachrichtigung möglich. Bei Auswahl der entsprechenden Lokalausgaben werden in der App die letzten vier Ausgaben selbiger angezeigt, die "Zeitungen" können gleich online gelesen werden oder nach erfolgtem Download auch offline.

Neben den lokalen Internet-Portalen www.meinbezirk.at, www.woche.at und www.grazer.at konnten User lokale Nachrichten der RMA bislang auch via iPhone-App konsumieren. Der Launch des E-Papers als jeweils eigene iPad-App für bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter, WOCHE, BezirksRundschau und Grazer ist ein weiterer Digitalisierungsschritt der Regionalmedien Austria:

"Mit dem Launch der iPad-Apps werden wir dem Bedürfnis unserer Leserinnen und Leser gerecht, unsere Zeitungen auch digital, unabhängig von Ort und Zeit, im gewohnten Zeitungs-Layout lesen zu können", so die RMA-Vorstände Stefan Lassnig und Klaus Schauer. "Neben der fast flächendeckenden Zustellung unserer Printprodukte an nahezu alle Haushalte möchten wir unsere Zeitungen den Lesern verstärkt auch in digitaler Form optimiert und komfortabel zur Verfügung stellen."

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

Weiterführende Links:

RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at www.meinbezirk.at | www.woche.at | www.grazer.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

Regionalmedien Austria AG

Weyringergasse 35, 1040 Wien

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at