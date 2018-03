ASMALLWORLD steht vor Relaunch

(PRN) - - Umkehr des Geschäftsmodells von Werbung hin zu Abonnements mit neuen Angeboten und Privilegien für globale Mitglieder

New York (ots/PRNewswire) - ASMALLWORLD, eines der ersten sozialen Netzwerke, vollzieht heute mit einem brandneuen Geschäftsmodell einen Relaunch. Das zuvor auf Werbeeinnahmen gestützte ASMALLWORLD stellt im Zuge dieser Neuausrichtung auf ein Abonnementmodell um. Mit einem verifizierten Benutzerstamm, der auf Empfehlungen von bestehenden Usern beruht und auf 250.000 Mitglieder beschränkt ist, und einer Vielzahl neuer Annehmlichkeiten für Mitglieder wird ASMALLWORLD zur führenden Reise- und Lifestyle-Community der Welt.

"Das neue ASW ist viel mehr als ein soziales Netzwerk - und im Grunde auch viel mehr als eine reine Reise-Community", so CEO Sabine Heller, die seit 2011 für die Entwicklung des neuen Konzepts verantwortlich war. "ASMALLWORLD bietet Zugang zu allen möglichen Dingen, von der Anmietung einer Villa auf Sardinien bis zu einem Cocktail-Empfang in Schanghai - und zeigt natürlich alle Menschen, Partys und Orte, die dazwischenliegen. Letztendlich können unsere Mitglieder genau wie Einheimische leben und sich unabhängig ihres Reiseziels immer wie zuhause fühlen."

Heller erklärt, dass es bei dem Relaunch um "Vertrauen" geht, und weist darauf hin, dass es sich bei einem Zehntel aller Facebook-User um Spam oder Duplikate handelt und dass Fake-Accounts bei Twitter häufig die meisten Follower haben. "Durch den strukturellen Umstieg auf ein Bezahlmodell wird ASW über einen vollständig verifizierten Benutzerstamm verfügen", sagt sie. "So gewährleisten wir die Integrität unserer Community wie kein anderes soziales Netzwerk zuvor."

"Unser Engagement gilt dem übergeordneten Ziel, echte Mehrwerte für unsere Mitglieder zu schaffen", erklärt der ASW-Vorstandsvorsitzende Patrick Liotard-Vogt. "Wir möchten ihnen ein Angebot machen, das sie unmöglich ablehnen können." Liotard-Vogt steht zu seinem Wort und hat eine Abmachung mit dem nachhaltigen karibischen Fünf-Sterne-Resort Kittitian Hill getroffen, wonach jedem Mitglied ein kostenloser einwöchiger Aufenthalt für zwei Personen zusteht.

Das neue ASW wird Folgendes zu bieten haben:

-- WEBSITE: Eine brandneue, leicht zu bedienende Website mit ausführlichen, authentifizierten Mitgliederprofilen, die auf jeden Einzeluser und seine bzw. ihre Interessen zugeschnitten sind. -- MITGLIEDSAUSWEIS: Ein exklusiver, von Schauspieler und Designer Waris Ahluwalia gestalteter Mitgliedsausweis dient als ASW-Reisepass und bietet Ihnen Zugang zu verschiedenen Privilegien und ASW-Veranstaltungen in aller Welt (das Motto des Ausweises lautet: "Feel at home anywhere"). -- PRIVILEGIEN: Ein neu geschaffenes und mit viel Sorgfalt gepflegtes Vorteilsprogramm bietet Sonderzutritt, Deals und Rabatte bei Hunderten von globalen Partnern aus drei verschiedenen Branchen: -- Reisen (Hotels, Fluggesellschaften) -- Lifestyle (Schönheitssalons, Spas, Fitnessstudios) -- Luxusartikel (Mode- und Designermarken)Zum Start des Programms werden bereits mehr als 500 globale und lokale Partner dabei sein - und täglich kommen weitere dazu. -- NIGHTLIFE: Zusätzliche Mitgliedschaft in The World's Finest Clubs, einem weltweiten Nightlife-Concierge-Service mit garantiertem Zutritt zu 120 erstklassigen Nachtclubs auf fünf Kontinenten (eine WFC-Mitgliedschaft kostet normalerweise 2000 EUR). -- EVENTS: Mehr als 50 globale Events, die ASW jeden Monat für seine Mitglieder aus aller Welt organisiert und veranstaltet - von Partys in vertrauter Atmosphäre bis zu Wochenendausflügen (Marrakesch! Gstaad!) und Sonderzutritt zu Konzerten, Shows und Festivals. -- MOBIL-APP: Eine auf geografischen Daten beruhende Mobil-App mit dazugehörigem Trip-Planer macht es für Mitglieder einfacher als je zuvor, sich auf Reisen zu treffen und die örtlichen Gemeinschaften zu erkunden. -- COMMUNITY: Gruppen, die auf Basis von gemeinsamen Interessen wie Kunst, Musik, Literatur etc. von Mitgliedern für Mitglieder organisiert werden. -- REISE-CONTENT: ASW-Stadtführer von Mitgliedern für Mitglieder werden von der ASW-Redaktion täglich auf den neuesten Stand gebracht und enthalten so immer die aktuellsten Reiseempfehlungen. -- THE ASW GLOBALIST: Das Online-Magazin The ASW Globalist enthält Reisetagebücher und Interviews mit Mitgliedern und ist der einzige öffentlich zugängliche Teilbereich unserer privaten Community. -- ARBEITEN: Gratis-Arbeitsräume in New York und Berlin. -- FAHRZEUGSERVICE: Gratis-Abholservice an den Flughäfen von Mailand, London, New York und Paris.Und natürlich das Allerbeste ...

-- PARADIES: Einwöchiger Gratis-Aufenthalt mit einem weiteren Gast im Kittitian Hill in der Karibik.... und noch viel mehr!

DER PREIS EINER NEUEN WELT: Der jährliche Mitgliederbeitrag kann in vier verschiedenen Währungen bezahlt werden und beträgt 100 CHF, 105 USD, 70 GBP bzw. 80 EUR. In Abhängigkeit der gewünschten Währung werden zum Mitgliederbeitrag 5 CHF, 5 USD, 5 GBP bzw. 5 EUR hinzuaddiert, die an die neu gegründete Wohltätigkeitsorganisation des Unternehmens, die ASMALLWORLD Foundation, fließen.

Die Stiftung wird mit verschiedenen Projekten kooperieren, die sich mit den dringlichsten Problemen unserer Welt befassen:

Weltgesundheit, Bildung und der Schutz von Frauen und Kindern vor Ausbeutung und Gewalt. Nach reiflicher Überlegung werden die ersten Fördermittel an charity: water und New Light fließen.

INFORMATIONEN ZU ASMALLWORLD: ASMALLWORLD wurde 2004 als soziales Netzwerk gegründet, dem man ausschließlich auf Einladung beitreten konnte. Im Frühling des Jahres 2013 folgte der Relaunch des Netzwerks als führender Reise- und Lifestyle-Club mit besonderem Schwerpunkt auf Veranstaltungen, Privilegien und Reisetipps aus der allerbesten Quelle: direkt von den erfahrensten Travellern. Der ASW-Mitgliederstamm besteht aus international denkenden Menschen, die gewillt sind, anderen Menschen einen Einblick in ihr Leben und in ihre Reisepässe zu eröffnen. So kann in erster Linie sichergestellt werden, dass Mitglieder wie Einheimische leben können und sich unabhängig ihres Reiseziels immer wie zuhause fühlen.

Das Unternehmen wird von CEO und Präsidentin Sabine Heller geleitet. Die Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen erwarb der Vorstandsvorsitzende Patrick Liotard-Vogt im Jahr 2009 vom ehemaligen Aktionär Harvey Weinstein.

