"profil": Hypo Alpe-Adria - EU-Kommissar Almunia warnte Fekter bereits vor einem Jahr

"profil" veröffentlicht Almunia-Brief vom Mai 2012: "Ich ermahne die Regierung, schnellstmöglich Entscheidungen zu treffen."

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, wurde Finanzministerin Maria Fekter schon vor einem Jahr von EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia vor einem negativen Bescheid Brüssels in der Causa Hypo Alpe-Adria schriftlich gewarnt. Bisher war nur der Brief vom 14. März 2013 bekannt. Schon in seinem ersten Schreiben vom 15. Mai 2012 (beide Dokumente sind ab Freitag, 17. Mai, unter www.profil.at abrufbar) kritisiert Almunia die damals vorgelegten Restrukturierungspläne der Hypo: "Ein Restrukturierungszenario muss realistisch und machbar sein und auf plausiblen Annahmen beruhen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein". Der Zeitplan für den Verkauf der Töchter in Österreich, Italien und Südosteuropa sei "ambitioniert", die erwarteten Verkaufspreise nannte der Kommissar schon 2012 "unrealistisch". Und weiter: "Ich würde die österreichischen Behörden dringend bitten, die nötigen Entscheidungen zu treffen, um eine rasche Zerschlagung zu ermöglichen. Es wurde bereits zu viel Zeit damit vergeudet, auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu setzen und so die Probleme der Bank zu lösen. Es wird Zeit, die Dimension des Problems zu erkennen."

Schon das Schreiben aus 2012 schließt mit einer unverhohlenen Drohung: "Ich ermahne die österreichische Regierung, schnellstmöglich die nötigen Entscheidungen zu treffen; andernfalls sehe ich mich außerstande, der Kommission eine positive Erledigung des Beihilfeverfahrens vorzuschlagen."

