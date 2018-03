Climate Reality Project gibt Schulungsdaten für das Climate Leadership Corps für 2013 bekannt

(PRN) - -- Vorsitzender und Gründer Al Gore leitet Veranstaltungen in Istanbul und Chicago persönlich

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Das Climate Reality Project gab heute die Schulungsdaten für sein beliebtes Climate Reality Leadership Corps bekannt. Aktuell sind über 4000 Climate Leaders aus 58 Ländern im Climate Reality Leadership Corps vertreten. Weitere Informationen zum Schulungsprogramm finden Sie unter

Ein Teil dieser intensiven dreitägigen Schulungsveranstaltungen, die mittlerweile seit sechs Jahren regelmäßig stattfinden, wird von Al Gore geleitet. Hier versammelt sich das internationale "Who is who" der führenden Klimaforscher, Medien- und Kommunikationsexperten und Praktiker, um sich über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel, bewährte Methoden für öffentliche Auftritte und soziale Medien, Führungskompetenzen und Kommunikationsstrategien auszutauschen. Die Schulungen für Climate Leaders finden vom 14. bis 16. Juni in Istanbul (Türkei) und vom 30. Juli bis 1. August in Chicago, Illinois (USA) statt. Für beide Schulungen ist eine offizielle Anmeldung erforderlich. Diese finden Sie unter

Im Rahmen des Programms "Climate Leadership Corps" werden Freiwillige von überall auf der Welt darin geschult, die Botschaft von "Climate Reality" mithilfe einer Multimediapräsentation zu verbreiten und beim Klimaschutz Führungsrollen in ihren Kommunen zu übernehmen. Die Climate Leaders schließen die Schulungen als energische und fähige Präsentatoren ab, die über die nötigen Kenntnisse, Hilfsmittel und die Begeisterung verfügen, um die Botschaft über den Klimawandel vor so unterschiedlichen Publikumsgruppen wie Führungskräften, Schülern, Glaubensgemeinschaften oder politischen Entscheidungsträgern aller Ebenen zu vertreten.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einigen Dutzend der weltweit führenden Fachleute für den Klimawandel, bei den Schulungsveranstaltungen in diesem Sommer Tausende neuer Climate Leaders persönlich kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten", erklärt Al Gore, der Vorsitzende und Gründer des Climate Reality Project. "Die Climate Leaders haben einen enormen Einfluss, sind sie es doch, die ihren Zuhörern den Zusammenhang zwischen höchst wissenschaftlichen Fakten und ihrem alltäglichen Leben auf einfache, verständliche Weise veranschaulichen."

"Die Schulungen für Climate Leaders wurden sorgfältig zusammengestellt und sollen die kommende Generation der Klimaschützer mit sämtlichen Fähigkeiten ausstatten, die sie brauchen, um die Klimakrise in ihren Gemeinden effektiv bekannt machen zu können", meint Maggie L. Fox, Präsidentin und CEO des Climate Reality Project.

Informationen zum Climate Reality Project Das Climate Reality Project gehört zu den weltweit führenden Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen den Klimawandel mobilzumachen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.climaterealityproject.org oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ClimateReality.



